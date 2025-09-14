 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Germania Eberstadt ist der neue Tabellenführer der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau.
Germania Eberstadt ist der neue Tabellenführer der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau. – Foto: Hendrik Hamelau

KOL: Germania Eberstadt setzt sich wieder an die Spitze

Die SGA gewinnt spät +++ Vier Platzverweise gibt es bei Seeheim-Jugenheim gegen Hellas Darmstadt

Verlinkte Inhalte

KOL DA/GG
FC Gencler
TSV Goddelau
RW Darmstadt II
Ge.Eberstadt

Darmstadt. Mit einem 3:1-Erfolg bei Gencierbirligi Bischofsheim hat der SV Germania Eberstadt in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau die Tabellenführung übernommen. In der Partie zwischen Spvgg Seeheim-Jugenheim und SV Hellas Darmstadt gab es gleich vier Gelb-Rote Karten.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Heute, 15:00 Uhr
Genclerbirligi Bischofsheim
Genclerbirligi BischofsheimFC Gencler
Germania Eberstadt
Germania EberstadtGe.Eberstadt
1
3
Abpfiff

Gegen defensivstarke Gastgeber konnte sich Eberstadt erst in der Endphase durchsetzen. "In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft", erkannte der Bischofsheimer Pressesprecher Thomas Krausse. Erst mit dem Ausgleichstreffer kamen die Gäste besser in die Partie. Entscheidend für den Spielverlauf war für Krausse, dass die Hausherren in der zweiten Halbzeit zu offensiv agierten und beim zweiten Gegentreffer in einen Konter liefen. Tore: 1:0 Dirican (7.), 1:1 Schmitt (40./Eigentor), 1:2 Köllhofer (76.), 1:3 Ganschinietz (84.).

Heute, 15:00 Uhr
SG Modau
SG ModauSG Modau
TSV Goddelau
TSV GoddelauTSV Goddelau
3
2
Abpfiff

Mit einer konzentrierten Leistung führte Goddelau verdient. Nach der Pause allerdings steigerten sich die Platzherren und konnten mit starken 20 Minuten die Partie drehen. In der Schlussphase waren die Riedstädter wieder aktiver, verpassten aber den Ausgleichstreffer, der leistungsgerecht gewesen wäre. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht und hätten einen Punkt verdient gehabt“, erklärte TSV-Abteilungsleiter Ruben Kiroff nach der Partie. Tore: 0:1 Hammann (18.), 0:2 Stolz (45.), 1:2 Sözer (53.), 2:2 Adedokun (55.), 3:2 Curri (65.).

Heute, 15:00 Uhr
SG Arheilgen
SG ArheilgenSG Arheilgen
SKG Bickenbach
SKG BickenbachBickenbach
4
3
Abpfiff

Über 70 Minuten war Arheilgen die spielbestimmende Mannschaft und hätte noch deutlicher führen können. Als die Gastgeber den Faden verloren, nutzte Bickenbach das und stellte mit drei Treffern den Spielverlauf auf den Kopf. In den letzten Minuten zeigte die SGA allerdings Moral und erzielte durch Luca Nischwitz nach einem Freistoß-Nachschuss noch den Siegtreffer. Tore: 1:0 Schwab (29.), 2:0 Schütz (42.), 3:0 Brunner (46.), 3:1 (71.), 3:2 (75.), 3:3 (83.), 4:3 Nischwitz (88.).

Heute, 15:00 Uhr
Spvgg. Seeheim-Jugenheim
Spvgg. Seeheim-JugenheimSeeheim-Jug.
SV Hellas Darmstadt
SV Hellas DarmstadtSV Hellas
1
1
Abpfiff

Mit einer Leistungssteigerung gegenüber der 1:9-Niederlage am Donnerstag gegen Arheilgen verdiente sich Seeheim-Jugenheim gegen den Aufstiegskandidaten den Punktgewinn. Die Darmstädter waren spielerisch die bessere Mannschaft, konnten sich aber zu selten gegen die gute Abwehr der Gastgeber durchsetzen. „Wir haben Leidenschaft gezeigt und in der Abwehr eine gute Organisation gezeigt“, lobte Peter Polak, sportlicher Leiter der Platzherren das eigene Team: Tore: 1:0 Daum (33.), 1:1 Plavsic (55.). Gelb-Rote Karten: Alexander Motzko (75./Seeheim-Jugenheim), David Constanzo (nach Spielende/Seeheim-Jugenheim) – Nico Lampert (73./Darmstadt), Francesco Torino (78./Darmstadt). Torhüter Mark Stamp (Seeheim-Jugenheim) hält Foulelfmeter von Nico Lampert (65.),

Heute, 15:30 Uhr
Darmstädter TSG 1846
Darmstädter TSG 1846TSG 1846
Rot-Weiß Darmstadt
Rot-Weiß DarmstadtRW Darmstadt II
2
5
Abpfiff

Aufgrund der zweiten Halbzeit verdienten die Gäste den Dreier. "Der Sieg für Rot-Weiß ist verdient", gab TSG-Trainer Till Baum zu. Trotz einiger Ausfälle konnten die Gastgeber in den ersten 45 Minuten die Partie offen gestalten. Spielentscheidend für den Spielausgang war, dass der spätere Sieger mit zwei Treffern in zwei Minuten vor der Pause noch die Partie drehte. Tore: 1:0 Schmidtner (9.), 1:1, 2:3 Rummel (31.), 2:1 Campanelli (33./Foulelfmeter), 2:2 Schell (44.), 2:4 Hohmann (66./Foulelfmeter), 2:5 Keil (71.).



Aufrufe: 014.9.2025, 21:57 Uhr
Stephan StählerAutor