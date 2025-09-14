Germania Eberstadt ist der neue Tabellenführer der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau. – Foto: Hendrik Hamelau

KOL: Germania Eberstadt setzt sich wieder an die Spitze Die SGA gewinnt spät +++ Vier Platzverweise gibt es bei Seeheim-Jugenheim gegen Hellas Darmstadt

Darmstadt. Mit einem 3:1-Erfolg bei Gencierbirligi Bischofsheim hat der SV Germania Eberstadt in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau die Tabellenführung übernommen. In der Partie zwischen Spvgg Seeheim-Jugenheim und SV Hellas Darmstadt gab es gleich vier Gelb-Rote Karten.

Genclerbirligi Bischofsheim FC Gencler Germania Eberstadt Ge.Eberstadt 1 3 Abpfiff Gegen defensivstarke Gastgeber konnte sich Eberstadt erst in der Endphase durchsetzen. "In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft", erkannte der Bischofsheimer Pressesprecher Thomas Krausse. Erst mit dem Ausgleichstreffer kamen die Gäste besser in die Partie. Entscheidend für den Spielverlauf war für Krausse, dass die Hausherren in der zweiten Halbzeit zu offensiv agierten und beim zweiten Gegentreffer in einen Konter liefen. Tore: 1:0 Dirican (7.), 1:1 Schmitt (40./Eigentor), 1:2 Köllhofer (76.), 1:3 Ganschinietz (84.).

Mit einer konzentrierten Leistung führte Goddelau verdient. Nach der Pause allerdings steigerten sich die Platzherren und konnten mit starken 20 Minuten die Partie drehen. In der Schlussphase waren die Riedstädter wieder aktiver, verpassten aber den Ausgleichstreffer, der leistungsgerecht gewesen wäre. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht und hätten einen Punkt verdient gehabt“, erklärte TSV-Abteilungsleiter Ruben Kiroff nach der Partie. Tore: 0:1 Hammann (18.), 0:2 Stolz (45.), 1:2 Sözer (53.), 2:2 Adedokun (55.), 3:2 Curri (65.).

Über 70 Minuten war Arheilgen die spielbestimmende Mannschaft und hätte noch deutlicher führen können. Als die Gastgeber den Faden verloren, nutzte Bickenbach das und stellte mit drei Treffern den Spielverlauf auf den Kopf. In den letzten Minuten zeigte die SGA allerdings Moral und erzielte durch Luca Nischwitz nach einem Freistoß-Nachschuss noch den Siegtreffer. Tore: 1:0 Schwab (29.), 2:0 Schütz (42.), 3:0 Brunner (46.), 3:1 (71.), 3:2 (75.), 3:3 (83.), 4:3 Nischwitz (88.).

Mit einer Leistungssteigerung gegenüber der 1:9-Niederlage am Donnerstag gegen Arheilgen verdiente sich Seeheim-Jugenheim gegen den Aufstiegskandidaten den Punktgewinn. Die Darmstädter waren spielerisch die bessere Mannschaft, konnten sich aber zu selten gegen die gute Abwehr der Gastgeber durchsetzen. „Wir haben Leidenschaft gezeigt und in der Abwehr eine gute Organisation gezeigt“, lobte Peter Polak, sportlicher Leiter der Platzherren das eigene Team: Tore: 1:0 Daum (33.), 1:1 Plavsic (55.). Gelb-Rote Karten: Alexander Motzko (75./Seeheim-Jugenheim), David Constanzo (nach Spielende/Seeheim-Jugenheim) – Nico Lampert (73./Darmstadt), Francesco Torino (78./Darmstadt). Torhüter Mark Stamp (Seeheim-Jugenheim) hält Foulelfmeter von Nico Lampert (65.),