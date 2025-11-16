KOL: Gencler weiß zu überraschen

– Foto: Metin Tarakci

Kreis Groß-Gerau. Mit einem 4:2-Erfolg beim Aufstiegsmitfavoriten SG Modau sorgte Aufsteiger Genclerbirligi Bischofsheim in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau für die Überraschung des ersten Rückrundenspieltages.

Goddelau macht weiter Boden gut in der KOL

Heute, 14:15 Uhr TSV Goddelau TSV Goddelau SKV Büttelborn Büttelborn II 3 2 Abpfiff Mit dem verdienten Dreier hat sich Goddelau weiter von den Abstiegsrängen entfernt. In der Anfangsphase waren die Riedstädter spielbestimmend, verpassten aber eine höhere Führung. Büttelborn nutzte dies und glich durch Shala in der 33. Minute aus, ehe die Goddelauer wieder stärker wurden und Hammann nach dem 1:0 auch für das 2:1 sorgte (44.). In der zweiten Halbzeit spielte sich die Partie bei dichtem Nebel meist im Mittelfeld ab, Büttelborn blieb dabei ohne gute Torchancen. Goddelau war vor allem spielerisch die bessere Elf und zeigte erneut, dass sich das Team positiv entwickelt hat. Tore: 1:0, 2:1 Hammann (7., 44.), 1:1 Shala (33.), 3:1 Walter (80.), 3:2 Zariouh (90.).

Eine starke Vorstellung von Genclerbirligi sollte zum ersten Sieg seit dem dritten Spieltag führen. „Birligi war die bessere Mannschaft und hat verdient gewonnen“, gab Jan Ebeling, Sportlicher Leiter von Modau nach Spielende zu. Die Gäste zeigten eine aggressive Spielweise und waren vor allem in der Offensive zwingender. Modau konnte die Leistungen aus den letzten Partien dagegen nicht abrufen. „Wir haben nur 20 Minuten guten Fußball gespielt, das reicht nicht“, wurde Ebeling deutlich. Tore: 0:1 Curri (6./ET), 0:2, 0:4 Dirican (60., 67.), 0:3 Kakici (64.), 1:4 Curri (77.), 2:4 Sofu (83./FE). Rote Karte: Nurali Aslan (57./Modau). Arheilgen hat richtig Mühe gegen Olympia Biebesheim

Trotz einer insgesamt nicht überzeugenden Leistung setzte sich Arheilgen mit einer Steigerung nach der Pause gegen den „Angstgegner“ Biebesheim noch durch. Biebesheim startete gut in die Partie und führte denn auch verdient (13.). Auch in der zweiten Halbzeit ließen die Biebesheimer nicht nach und bereiteten dem Hausherren mit ihrer defensiven Spielweise einige Schwierigkeiten. Auch in Rückstand steckten die Gäste nicht auf und hielten die Partie bis Spielende offen. „Wir hätten einen Punkt verdient gehabt“, ärgerte sich Olympia-Trainer Chris Bohland. Neben vier Standardgegentreffern hatte Biebesheim noch mit einem Lattentreffer Pech gehabt. Tore: 0:1, 1:2 Mouratidis (13., 49.), 1:1 Nischwitz (43.), 2:2, 5:3 Tim Zeising (70., 90.), 3:2 Siyum (72.), 3:3, 5:4 Michel (75./FE, 90.+7), 4:3 Kadir (79.), 5:4 (90+7). Rote Karte: Thomas Vagi (nach Spielende/Biebesheim).