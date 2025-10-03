KOL: Gencler verliert auch in Griesheim

Griesheim. In einem Nachholspiel in der Kreisoberliga Darmstadt/ Groß-Gerau musste Genclerbirligi Bischofsheim im Vergleich der beiden Aufsteiger gegen SV St. Stephan Griesheim eine deutliche 0:5 (0:3)-Niederlage hinnehmen. Mit der sechsten Niederlage in Folge bleibt Genclerbirligi inzwischen seit dem dritten Spieltag ohne Erfolg.

Spiel schon zur Halbzeit entschieden

Im Griesheimer Stadtteil war das Bischofsheimer Team um Trainer Samet Kücükgöncü die gesamte Partie über chancenlos. Durch den Doppelschlag von Philipp Root (5./21.) und Gianluca Funk (37.) war das Spiel bereits zur Pause entschieden. "Wir hätten bereits zur Pause 5:0 führen können", zeigte sich Marco Schmiedl vom Griesheimer Trainerteam zufrieden. Auch nach dem Seitenwechsel erspielten sich die spielstarken Gastgeber viele gute Möglichkeiten. Genclerbirligi zeigte trotz der großen Unterlegenheit einen großen Kampf und konnten die Niederlage immerhin in Grenzen halten. Einzig Torjäger Veli Tanis hatte im zweiten Abschnitt eine Gelegenheit zum Anschlusstreffer. Durch Dean Peljto (72.) und Root (84.) erzielte St. Stephan aber zwei weitere Treffer zum 5:0-Endstand.