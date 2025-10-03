 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Im Kreisoberliga-Duell der beiden Aufsteiger hat Genclerbirligi Bischofsheim gegen SV St. Stehpan Griesheim wenig zu melden.
Im Kreisoberliga-Duell der beiden Aufsteiger hat Genclerbirligi Bischofsheim gegen SV St. Stehpan Griesheim wenig zu melden. – Foto: Metin Tarakci

KOL: Gencler verliert auch in Griesheim

Genclerbirligi Bischofsheim bleibt weiter sieglos. Auch gegen spielstarken SV St. Stephan Griesheim hatten der Kreisoberligist keine Chance. Immerhin stimmt der Kampfgeist.

Verlinkte Inhalte

KOL DA/GG
FC Gencler
St. Stephan
Marco Schmiedl
Marco Schmiedl
Veli Tanis
Veli Tanis

Griesheim. In einem Nachholspiel in der Kreisoberliga Darmstadt/ Groß-Gerau musste Genclerbirligi Bischofsheim im Vergleich der beiden Aufsteiger gegen SV St. Stephan Griesheim eine deutliche 0:5 (0:3)-Niederlage hinnehmen. Mit der sechsten Niederlage in Folge bleibt Genclerbirligi inzwischen seit dem dritten Spieltag ohne Erfolg.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Gestern, 20:00 Uhr
SV St. Stephan Griesheim
SV St. Stephan GriesheimSt. Stephan
Genclerbirligi Bischofsheim
Genclerbirligi BischofsheimFC Gencler
5
0
Abpfiff

Spiel schon zur Halbzeit entschieden

Im Griesheimer Stadtteil war das Bischofsheimer Team um Trainer Samet Kücükgöncü die gesamte Partie über chancenlos. Durch den Doppelschlag von Philipp Root (5./21.) und Gianluca Funk (37.) war das Spiel bereits zur Pause entschieden. "Wir hätten bereits zur Pause 5:0 führen können", zeigte sich Marco Schmiedl vom Griesheimer Trainerteam zufrieden. Auch nach dem Seitenwechsel erspielten sich die spielstarken Gastgeber viele gute Möglichkeiten. Genclerbirligi zeigte trotz der großen Unterlegenheit einen großen Kampf und konnten die Niederlage immerhin in Grenzen halten. Einzig Torjäger Veli Tanis hatte im zweiten Abschnitt eine Gelegenheit zum Anschlusstreffer. Durch Dean Peljto (72.) und Root (84.) erzielte St. Stephan aber zwei weitere Treffer zum 5:0-Endstand.



Aufrufe: 03.10.2025, 15:25 Uhr
Stephan StählerAutor