KOL: Geißler-Treffer entscheidet Topspiel

Dieburg/Odenwald. In der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald hat der TSV Höchst das Spitzenspiel bei der TSG Steinbach mit 1:0 für sich entschieden. Hassia Dieburg fertigte Aufsteiger Viktoria Urberach 6:0 ab. Unerwartet deutlich mit 5:1 Toren setzte sich der SV Lützel-Wiebelsbach gegen die SG Mosbach/Radheim durch.

Es war kein Spitzenfußball, den beide Teams den Zuschauern boten. Geprägt von vielen Fehlpässen, entwickelte sich dann aber eine zumindest spannende Partie, in der Höchst das aktivere Team war. Dennoch blieben Torchancen Mangelware. Eine nutzte dann aber Geißler (28.) zur Führung der Gäste. Nach der Pause wurde es hektisch, zumal sich Steinbach selbst schwächte. Erst musste Vlahov (70.) mit Rot vom Platz und dann auch noch Rohleder (85.) mit Gelb-Rot. Höchst konnte die Unterzahl jedoch nicht nutzen und verschluderte die sich ergebenden Konterchancen. Die unermüdlich anrennende TSG stemmte sich bis zum Schluss vergeblich gegen die erste Saisonniederlage. So übernahm Höchst nach dem Spiel, das im Livestream auf Echo-Online zu sehen war, wieder die Tabellenführung.

.

Die erste halbe Stunde hatte Brensbach das Spiel fest im Griff. Georgenhausens Abwehr zeigte fatale Schwächen, sodass Gomes (3.), Lampert (14.) und Schwarz (33.) eine 3:0-Führung herausschießen konnten. Erst nach Wiederanpfiff hatten sich die Gastgeber sortiert. Der Anschluss durch Henßel (66.) war aber zu wenig.

Beide Mannschaften spielten auf Augenhöhe. Zerwinski (25.) brachte die ballsicheren Gäste in Führung, Maximilian Henschke (34.) glich aus. Nach dem Wechsel sorgte Stieme (49.) für das 2:1 der Gastgeber. Der FVE steckte jedoch nicht auf und kam wenig später durch den überragenden Schneider (74.), der sich wenig später schwer verletzte, zum Ausgleich. Das glücklichere Ende war dann aber bei Fränkisch-Crumbach, dessen Siegtreffer Elenberger (78.) markierte.

Urberach hatte in keiner Phase Zugriff auf das Spiel. Die Hassia bestimmte das Geschehen auf dem Platz nach Belieben. Die Torfolge: 0:1 Cedric Fuhlbrüge (9.), 0:2 Jaschek (17.), 0:3 und 0:4 Kusber (38./48.), 0:5 Böttler (67.), 0:6 Hilligardt (84.).

Im ersten Durchgang verlief die hitzige und kampfbetonte Partie ziemlich ausgeglichen. Tarhan (9.) hatte die Gäste in Führung gebracht, Schuhmann (17.) den Ausgleich erzielt. Die SG war im ersten Durchgang effizienter bei der Chancenverwertung, was das 2:1 von Kuerek (17.) deutlich machte. Nach der Pause zog Günterfürst die Zügel an, obwohl Koch (65.) mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz musste. Dennoch gelang der Ausgleich durch Timocin (70.) spät. Dann aber ging es Schlag auf Schlag: Romero (73./79.) und wieder Timocin (75.) drehten innerhalb von Minuten den Spieß zum Sieg um.

Den Unterschied machte SV-Spieler Mario Reubold aus, der mit seinen vier Toren (12./26./52./55.) Lützel-Wiebelsbach fast im Alleingang zum Sieg führte. Dabei hatte Mosbach/Radheim mit dem schnellen 1:0 von Eifert (6.) den besseren Start erwischt. Dann aber war Reubold von der Gästeabwehr nicht mehr in den Griff zu bekommen. Den Schlusspunkt setzte Herrschaft (71.) mit dem 5:1.





