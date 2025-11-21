KOL: Gegen Hahn fehlt Biebesheim Glück

HAHN . Mit einem 3:0 (2:0)-Erfolg über den SV Olympia Biebesheim hat der SV Hahn in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau den Vorsprung an der Tabellenspitze auf vier Punkte ausgebaut. Wie bereits in der Partie bei der SG Arheilgen (3:4) zeigte sich das Biebesheimer Team aber erneut in einer guten Verfassung.

Aktiver in den ersten 45 Minuten war der SV Hahn und verdiente sich durch Pascal Stork (26.) und Kyron Mihaly (45.) die Führung. „Wir waren in der ersten Halbzeit besser“, zeigte sich der Hahner Pressesprecher Rainer Starck zufrieden. Die Gäste hatten Pech, als Simon Frisch mit einem Freistoß (29.) nur die Latte traf. Frisch war immer wieder gefährlich in dieser Partie. Nach dem Seitenwechsel übernahm schließlich Biebesheim die Spielkontrolle, da sich der Spitzenreiter zurückzog. Mit zwei weiteren Aluminiumtreffern hatten die Gäste erneut Pech, sodass der Erfolg der Hausherren nicht in Gefahr geriet. In der dritten Minute der Nachspielzeit erhöhte Ben Milojevoic sogar zum 3:0-Endstand. „Unsere Abwehr ist zur Zeit das Prunkstück“, so Starck.





