Ein wenig auf Krawall gebürstet war Leonardo Muzhaqui (ohne Trikot) nach der 1:2-Niederlage seiner SG Reichenbach bei der KSG Mitlechtern. Reichenbachs Trainer Christian Bauer und Kevin Bruns haben ihn schließlich beruhigt. Reichenbach erwartet nun Spitzenreiter Tvgg Lorsch, Mitlechtern ist an diesem Wochenende spielfrei. Foto: Dagmar Jährling

KOL: Ganz wichtig für Starkenburgia Mit dem SV Lörzenbach kommt ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf nach Heppenheim Verlinkte Inhalte KOL Bergstraße Flockenbach II Abtsteinach VfL Birkenau Tvgg Lorsch + 11 weitere

Bergstraße. Die Fußballer des FC Starkenburgia Heppenheim kassierten am vergangenen Wochenende in der Kreisoberliga beim SV Unter-Flockenbach II eine 0:3-Niederlage.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. „Da war nichts drin“, sagt Trainer Christian Schmitt und macht klar: „Die Unter-Flockenbach waren einfach viel zu clever, haben ihre Chancen konsequent genutzt. Wir haben das vor allem in der ersten Halbzeit gut gemacht, gut gepresst, gute Ballgewinne gehabt, aber es kam einfach viel zu wenig dabei raus.“

Am Sonntag empfangen die Heppenheimer, die derzeit mit sieben Punkten auf dem elften Tabellenplatz stehen, um 15 Uhr den SV Lörzenbach, der mit einem Zähler weniger seit dem vergangenen Spieltag Vorletzter ist. „Das ist ein direkter Konkurrent um den Ligaverbleib. Es ist ein ganz wichtiges Spiel für uns“, betont Schmitt, der Respekt vor dem Gegner hat: „Die hatten Personalprobleme, aber mit Smajil Sadic oder Tim Krauß Spieler, die für die Kreisoberliga sehr viel Qualität haben.“ Personell haben die Heppenheimer weiter Ausfälle. „Ich will da keine Namen nennen, aber wir sind noch lange nicht komplett“, sagt Christian Schmitt.

Im Kreispokal ließ Ron Hachenberger zuletzt rotieren. Beim 1:4 in Trösel hatte der Coach des SV Lörzenbach seine Startelf gleich auf neun Positionen verändert. Für die Ligapartie bei Neuling Heppenheim wird die Mannschaft, die beginnen wird, wohl wieder anders aussehen. Am vergangenen Wochenende waren die Lörzenbacher spielfrei – und mussten miterleben, wie die KSG Mitlechtern, die diesmal pausiert, an ihnen in der Tabelle vorbeizog.

Bei Eintracht Bürstadt ist die Stimmung prächtig

Fünf Siege, zwei Unentschieden und derzeit Rang zwei hinter Spitzenreiter Tvgg Lorsch. Bei Eintracht Bürstadt läuft es. „Wir sind ungeschlagen, die Stimmung ist richtig gut. Wir sind zufrieden“, sagt Flamur Bajrami, der Sportliche Leiter der Eintracht: „Personell sieht es auch gut aus. Wir wollen den Schwung weiter mitnehmen.“ Anders ist die Situation beim Bürstadter Gegner am Sonntag ab 15 Uhr, dem VfL Birkenau. In der vergangenen Woche musste das Team von Trainer Daniel Hahn eine 2:7-Klatsche zu Hause gegen Olympia Lorsch einstecken „Das Wichtigste für die nächsten Wochen ist es, Punkte zu holen und wieder irgendwie unseren Rhythmus zu finden. Mit Bürstadt treffen wir wieder auf eine starke Mannschaft“, sagt der VfL-Coach.