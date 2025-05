KOL: FV Biebrich 02-Zweite kurz vor dem Ziel

Wiesbaden. In der Kreisoberliga Wiesbaden ist die Partie SC Gräselberg gegen FSV Schierstein 08 ausgefallen. Die 08er konnten laut SC-trainer Nima Khanbareh aufgrund vieler verletzter Akteure keine Mannschaft stellen. Die Punkte gehen an Gräselberg.

Davon abgesehen wartet der SC mit drei Zugängen auf. Khanbareh spricht von spürbaren Verstärkungen. „Adnan Kizilgöz war auch als Profi in der Türkei unterwegs“, sagt der Coach über den Stürmer des Liga-Rivalen SG Germania und bezeichnet den 31-Jährigen als „wahren Kracher“. 18 Tore hat er für den Club von der Waldstraße erzielt. Ebenfalls von der Germania kommt der somalische Mittelfeldspieler (23) Mahmoud Mansoor Saeed. Schließlich begrüßt der SCG Miguel Cruz Dos Santos, der zurück ans Kallebad kommt. Der Abwehrspieler (25) wechselt vom SV Dersim Rüsselsheim zum SC.

„Aufgrund der zweiten Halbzeit waren wir insgesamt das bessere Team“, befand FCN-Trainer Manfred Klug, der sich freut, vorzeitig (mindestens) den dritten Tabellenplatz gesichert zu haben. „Wir waren in der ersten Halbzeit spielbestimmend und haben es nach Fehlern, die nach langen Bällen zu Gegentoren geführt haben, versäumt etwas mitzunehmen“, meinte FVD-Spielertrainer Pascal Bender. Fast der komplette Kader bleibe beisammen, kündigte er schon mal an. Tore: Lio Erhard (2), Marc Krabler/Akim Arndt.

„Es war eine faire Partie mit gutem Schiedsrichter und wir sind froh, dass wir gegen die guten Sonnenberger gewonnen haben“, resümierte Coach Volkan Zer. Die größte Spannung bezieht die Liga noch im Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz. Sollten die Biebricher, auch aktuell Inhaber dieses zweiten Ranges, auch ihr vorletztes Saisonspiel am Donnerstag (20 Uhr) bei TuS Nordenstadt gewinnen, können sie vom Verfolger FC Naurod nicht mehr eingeholt werden und nehmen an der Aufstiegsrunde teil. Für die 08er trafen Kevin Faro (3), der eingewechselte Marius Quentin Ngankam Pangop (2) und Youssef Chourak. Für die Elf vom Spitzkippel verkürzte Julius Menzel auf 5:1.

Veränderungen in der Coachingzone bei Hajduk

Mit nur zwei Einwechselspielern aus der Reserve auf der Bank gingen die Gastgeber personell auf dem Zahnfleisch. „Aber es ging auch um nichts mehr“, tröstete sich SVH-Trainer Darko Milicic, der wahrscheinlich als Spielertrainer in die zweite Mannschaft wechselt, wie er angab. „Milan Pavlicic von Fortuna Mombach, der auch schon bei uns in der Saison 2017/18 war, wird übernehmen“, bestätigt der Sportliche Leiter Zeljko Novak die Veränderungen. Aber nicht, weil man mit Milicic in seinem ersten Jahr als Trainer unzufrieden gewesen sei, wie er betonte. Tore: Gojo Kolak/Leonard Rohde (2), Erhan Tasdelen, Dominik Czolnik, Arda Horoz.