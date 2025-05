KOL: FV Biblis ist der Verlierer des Spieltages

Olympia Lorsch – Tvgg Lorsch 1:1 (1:1). Das Ergebnis entspricht durchaus dem Spielverlauf, am Ende mussten sich die Turner aber doch ein wenig wie der Verlierer fühlen. Nach einer halben Stunde ließen sie die große Chance liegen, mit 2:1 in Führung zu gehen: Philipp Dewald scheiterte vom Elfmeterpunkt an Keeper Elias Krämer. Der wiederum konnte damit seinen Fehler ausbügeln, der bereits in der ersten Spielminute zum 0:1 durch Jonas Reiter geführt hatte. Lars Palkovitsch (6.), der gegen seinen ständigen Bewacher Dustin Koob einen schweren Stand hatte, sorgte schnell für den Ausgleich. Ansonsten blieb das Derby arm an Höhepunkten. „Beide Mannschaften wirkten irgendwie gehemmt. Für meinen Geschmack war da heute zu viel Taktik im Spiel“, sagte Olympia-Pressesprecher Stephan Vogel. Tore: 0:1 Reiter (1.), 1:1 Palkovitsch (6.). – Schiedsrichter: Michler (Sprendlingen). – Zuschauer: 300. – Bes. Vorkommnis: Dewald (30., Tvgg) scheitert mit Elfmeter an Krämer. – Beste Spieler: Ulpins, Hinz/Koob, Radmacher.

SV Lörzenbach – SV Unter-Flockenbach II 3:1 (1:0). Direkt absteigen können die Lörzenbacher nicht mehr. „Wir haben defensiv gut gestanden, dieser Dreier ist absolut verdient“, lobte Trainer Ron Hachenberger. Wichtig war das schnelle 1:0 von Yannick Schwarz schon nach 120 Sekunden. Die Gäste bissen sich die Zähne an der Lörzenbacher Defensive aus. Letztlich avancierte Kevin Hiller mit seinem Doppelpack zum Matchwinner.Dem SVU gelang nur noch der Ehrentreffer, eine echte Aufholjagd gab es nicht mehr. Tore: 1:0 Schwarz (2.), 2:0, 3:0 Hiller (51., 75.), 3:1 Lozar (77.). – Schiedsrichter: Steinmann (Gronau). – Zuschauer: 150. – Beste Spieler: geschlossene Leistung auf beiden Seiten.

Alemannia Groß-Rohrheim – FC Fürth 0:4 (0:2). Fürths Trainer Ralf Ripperger hatte nur drei Spieler auf der Bank. Doch auch mit stark ausgedünnten Kader blieb der Spitzenreiter erfolgreich. Der Alemannia fehlte es in der Offensive einfach an Durchschlagskraft, um den FC in die Bredouille zu bringen. „Das Ergebnis war ein, zwei Tore zu hoch“, sagte Klaus Anthes, der Vorsitzende der Alemannia. Tore: 0:1 Arras (27.), 0:2 Vetter (43.), 0:3 Luca Sielmann (90.), 0:4 Gensel (90.+7). – Schiedsrichter: Granacher (Darmstadt). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Jaija.

FC Ober-Abtsteinach – KSG Mitlechtern 5:3 (3:2). Vor einer tollen Kulisse von 180 Zuschauern starteten die Ober-Abtsteinacher gleich offensiv.„Jetzt haben wir es wieder selbst in der Hand, können in Biblis auf den drittletzten Rang springen“, sagte FCO-Pressewart Michael Döringer. „Wir haben viel zu viele Fehler gemacht und waren in unseren Aktionen nach vorne nicht klar genug. Der FCO hat gewusst, um was es geht, und das hat man gemerkt“, ärgerte sich Ronny Sauer, der KSG-Trainer. Tore: 1:0 Krüger (20.), 1:1 Bitsch (31.), 2:1 Fath (32.), 3:1 Beckenbach (33.), 3:2 Hirsch (35.), 4:2, 5:2 Beckenbach (50., 76.), 5:3 Rothermel (85., Eigentor). – Schiedsrichter: Kowalski (Dieburg). – Zusxchauer: 180. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen beider Seiten.

Eintracht Bürstadt – FV Biblis 6:0 (4:0). Bereits nach einer halben Stunde war die Partie schon entschieden. „Wir haben unsere Chancen im ersten Durchgang konsequent genutzt“, sagte Eintracht-Coach Dennis Weiland. Bei Biblis fehlte Spielertrainer Torsten Schnitzer wegen Verletzung auf dem Feld. Er saß auf der Bank. Die Bibliser treffen am nächsten Wochenende auf den Vorletzten FC Ober-Abtsteinach. Es könnte wohl schon ein Endspiel in Sachen Klassenerhalt sein: Wer muss neben den Sportfreunden Heppenheim noch runter in die A-Liga? Die Bibliser liegen drei Punkte vor dem FCO, das Hinspiel hat Ober-Abtsteinach mit 7:3 gewonnen. Tore: 1:0 Dieken (14.), 2:0 Hasanaj (16.), 3:0 Capello (26.), 4:0 Kohl (31.), 5:0 Hasanaj (56.), 6:0 Dieken (88.). – Schiedsrichter: Nothnagel (Dieburg). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/keine.

SG Lindenfels/Winterkasten – SSG Einhausen 2:3 (2:0). Zur Pause stellte SSG-Trainer Andreas Keinz um und war bereit, ins Risiko zu gehen: „Und plötzlich war meine Mannschaft nicht wiederzuerkennen.“ Tore: 1:0, 2:0 Michael Kredel (11., 38.), 2:1 Großfeld (70.), 2:2 Kulig (70.), 2:3 Thobe (90.+3, Handelfmeter). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen auf beiden Seiten.

SG Reichenbach – VfL Birkenau 5:3 (3:3). Binnen zehn Minuten drehte die SG – zunächst begünstigt durch einen zu kurzen Rückpass, den Hanci zum 1:2 nutzte – einen 0:2-Rückstand zum zwischenzeitlichen 3:2. Der Gast verlor in der zweiten Halbzeit die Linie und erlag letztlich dem unbändigen Willen der Heimmannschaft. Tore: 0:1 Pfahl (12.), 0:2 Andre Halblaub (21.), 1:2 Hanci (25.), 2:2 Nonemann (32., Foulelfmeter), 3:2 Muzhaqi (39.), 3:3 Andre Halblaub (42.), 4:3 Lindner (70.), 5:3 Gök (74.). – Bes. Vorkommnisse: Rot für Kahlenberg (Ersatzbank, wegen Meckern, 75.) und Hick (Foulspiel, 82., beide VfL). – Zuschauer: 120. – Beste Spieler: Gök, Hanci, Muzhaqi/Romagnolo, Andre Halblaub.