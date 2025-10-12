KOL: Fuhlbrügge sorgt für Kleestädter Frust

– Foto: Jessica Borkowski

Dieburg/Odenwald. Ein Debakel erlebte der TSV Lengfeld, der bei der SG Rimhorn/Neustadt mit 2:7 unterging. Nicht unbedingt zu erwarten war die 1:3-Niederlage der SSV Brensbach im Duell der Aufsteiger bei der TS Ober-Roden II.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr SG Rimhorn/Neustadt SG Rimhorn/Neustadt TSV 1909 Lengfeld TSV Lengfeld 7 2 Wie im Rausch spielte die SG im ersten Abschnitt der Partie. Nach nicht einmal einer halben Stunde hatten Olt (8./17.), Schacht (15.), Schmidt (19.) und Tarhan (27.) das 5:0 vorgelegt, womit für Lengfeld das Spiel vorzeitig gelaufen war. Das 1:5 von Messerschmitt war nur Kosmetik, auch weil Hübner (40.) noch vor dem Halbzeitpfiff das halbe Dutzend voll machte. Nach der Pause wurde es erheblich ruhiger. Kaffenberger (56.) erhöhte auf 7:1, Lengfelds Rieß (69.) verkürzte. Es war die fünfte Lengfelder Niederlage in Folge und man steckt in der Abstiegszone fest.

"Das fühlt sich fast wie eine Niederlage an", meinte Viktoria-Sprecher Colja Wesp. Denn seine Mannschaft führte durch die Tore von Yegin (48.) und Kurz (70.) bereits mit 3:1. In der ersten Halbzeit hatte Kurz (13.) das 1:0 für Kleestadt erzielt, das Cedric Fuhlbrügge in der Nachspielzeit (45.+4.) ausgeglichen hatte. Kleestadt hatte nach dem 3:1 durch Kurz das 4:1 auf dem Fuß, der aber knapp scheiterte. Als die Viktoria wie der sichere Sieger aussah, drehte Dieburg noch einmal auf. Vor allem der Anschluss von Pascal Fuhlbrügge (84.) zum 2:3 weckte zusätzliche Kräfte. Cedric Fuhlbrügge (90.+4.) markierte dann das Remis und ließ bei Kleestadt Frust zurück.