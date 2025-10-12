 2025-10-10T17:03:43.034Z

KOL: Fuhlbrügge sorgt für Kleestädter Frust

Kreisoberligist Hassia Dieburg bejubelt ein spätes Unentschieden +++ Lengfeld erhält Klatsche in Rimhorn

Dieburg/Odenwald. Ein Debakel erlebte der TSV Lengfeld, der bei der SG Rimhorn/Neustadt mit 2:7 unterging. Nicht unbedingt zu erwarten war die 1:3-Niederlage der SSV Brensbach im Duell der Aufsteiger bei der TS Ober-Roden II.

Wie im Rausch spielte die SG im ersten Abschnitt der Partie. Nach nicht einmal einer halben Stunde hatten Olt (8./17.), Schacht (15.), Schmidt (19.) und Tarhan (27.) das 5:0 vorgelegt, womit für Lengfeld das Spiel vorzeitig gelaufen war. Das 1:5 von Messerschmitt war nur Kosmetik, auch weil Hübner (40.) noch vor dem Halbzeitpfiff das halbe Dutzend voll machte. Nach der Pause wurde es erheblich ruhiger. Kaffenberger (56.) erhöhte auf 7:1, Lengfelds Rieß (69.) verkürzte. Es war die fünfte Lengfelder Niederlage in Folge und man steckt in der Abstiegszone fest.

"Das fühlt sich fast wie eine Niederlage an", meinte Viktoria-Sprecher Colja Wesp. Denn seine Mannschaft führte durch die Tore von Yegin (48.) und Kurz (70.) bereits mit 3:1. In der ersten Halbzeit hatte Kurz (13.) das 1:0 für Kleestadt erzielt, das Cedric Fuhlbrügge in der Nachspielzeit (45.+4.) ausgeglichen hatte. Kleestadt hatte nach dem 3:1 durch Kurz das 4:1 auf dem Fuß, der aber knapp scheiterte. Als die Viktoria wie der sichere Sieger aussah, drehte Dieburg noch einmal auf. Vor allem der Anschluss von Pascal Fuhlbrügge (84.) zum 2:3 weckte zusätzliche Kräfte. Cedric Fuhlbrügge (90.+4.) markierte dann das Remis und ließ bei Kleestadt Frust zurück.

Brensbach fand gut ins Spiel und ging folgerichtig durch das Tor von Beilstein (9.) in Führung. Obwohl Keck (17.) für die TSO ausgleichen konnte, blieb Brensbach am Drücker und hatte Torchancen. TSO-Schlussmann Steffen Hitzel hielt sein Team aber im Spiel. Unerwartet markierte dann Mario Hitzel (38.) die Pausenführung der Gastgeber. Nach der Pause wogte das Spiel hin und her. Erst spät fiel die Entscheidung, als Findik (83.) das 3:1 für Ober-Roden erzielte und Brensbach damit geschlagen war.



