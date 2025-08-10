Abklatschen bei Hassia Dieburg. – Foto: Joaquim Ferreira (Archiv)

KOL: Fuhlbrügge lässt die Hassia jubeln Später Doppelschlag führt zu Dieburger Sieg in der Kreisoberliga +++ Mosbach holt nach 0:3 noch ein Remis Verlinkte Inhalte KOL Dieburg/Odenwald TSV Lengfeld Lützel-Wieb.

Dieburg. In der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald hat Hassia Dieburg trotz Unterzahl bei der SG Bad König-Zell mit 5:3 gewonnen. Die SG Mosbach/Radheim lag in Rimhorn schon deutlich zurück, sicherte sich aber noch einen Zähler.

Die Gastgeber waren das aktivere Team und hatten die besseren Chancen. Es dauerte aber eine halbe Stunde, ehe Zipp zum 1:0 traf. Minuten später war es ein Lengfelder Konter, der durch Quaadt zum Ausgleich führte. Nach dem Wiederanpfiff brachte Drechsler (50.) die Gäste gar in Führung. Lützel-Wiebelsbach hielt aber Kurs und glich durch Stefanowski (62.) aus. Trotz weiterer Chancen dauerte es bis in die Schlussminuten, ehe Zipp (88.) und Reubold (90.+1) den Sieg eintüteten.

In der ersten Halbzeit hatte Dieburg die Partie im Griff, obwohl die Gastgeber sich redlich mühten. Cedric Fuhlbrügge (15.) und Jaschek (42.) sorgten für das 2:0, Kunkelmann (45.+2) verkürzte per Freistoß. In Unterzahl (Rot gegen Neubert/45.) fing sich die Hassia den Ausgleich, für den Geist (60.) sorgte. Als Scholz (75.) für Dieburg zum 3:2 traf, konterte Kunkelmann (81.) mit dem erneuten Ausgleich der Odenwäder. Dieburg aber ließ sich nicht beeindrucken, weil in der Schlussphase Cedric Fuhlbrügge (86./90.) den Auswärtserfolg der Gäste perfekt machte.

Die erste Halbzeit ging an die SG, für die Joshua Schmidt (32./39.) die Pausenführung erzielte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich Mosbachs Offensive die Zähne an der Abwehr der Odenwälder ausgebissen. Als nach der Pause Schmidt (56.) gar auf 3:0 erhöhte, schien die Partie gelaufen zu sein. Mosbach zeigte aber Stehvermögen, insbesondere weil Eifert (58.) wenig später den Anschluss erzielte. Die Gäste wurden nun druckvoller, während sich bei Rimhorn/Neustadt Abwehrfehler einschlichen. In der Schlussphase hatte Mosbach mehr zuzulegen. Eifert (78.) und Max Daniel (85.) sorgten am Ende für das leistungsgerechte Remis.

Günterfürst hatte das Spiel im Griff und die Mehrzahl an Chancen. Georgenhausen spielte aus einer kompakten Abwehr heraus und hatte mit wenigen Nadelstichen nach vorne hin Erfolg, weil Henßel (36.) für die Pausenführung sorgte. Aus der Pause kam Günterfürst neu motiviert und konnte durch Timocin (46.) sofort ausgleichen. Danach blieb der TSV am Drücker, ohne jedoch einen Torerfolg verzeichnen zu können. Der stellte sich dann spät ein, als Moos (84.) nach einem Eckball per Kopf den Siegtreffer für Günterfürst erzielte.