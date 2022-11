KOL: FTW-Coach hört im Sommer auf Tobias Neumann will mit Freie Turnerschaft die Klasse halten +++ Letzte Saison für seinen Jugendverein

Wiesbaden. Die Klasse halten, das ist für Tobias Neumann als Coach des Kreisoberligisten Freie Turnerschaft vor der Partie beim Vorletzten TuS Nordenstadt (So., 14.30 Uhr) das Maß aller Dinge. Neumann fungiert in der vierten Saison als Chefcoach seines Jugendvereins, es wird seine vorerst letzte sein. Nach der Runde hört er an der Lahnstraße auf, will aber dem Fußball als Trainer verbunden bleiben, bestätigt er.