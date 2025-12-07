Hoch das Bein. Der Freie Amin Arjoun (links) und der Sonnenberger Muhammed Tanriverdi im Zweikampf. Foto: Frank Heinen

KOL: Freie Turnerschaft untermauert Spitze Kreisoberligist schlägt die Spvgg. Sonnenberg 5:3 +++ „Vogelwild" bei Hajduk-Spiel

WIESBADEN. Auch am letzten Spieltag vor der Winterpause in der Kreisoberliga hat die Freie Turnerschaft mit dem Dreier gegen die Spvgg. Sonnenberg eindrucksvoll bestätigt, warum die Mannschaft um das Trainerduo Daniel Pollner und René Kleemann deutlich das Klassement anführt. Einmal mehr aufhorchen ließ Aufsteiger Spvgg. Igstadt, der nach dem Kantersieg beim SV Hajduk wohl bald einen Haken hinter das Saisonziel Klassenerhalt machen kann.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Heute, 13:30 Uhr Freie Turnerschaft Wiesbaden FT Wiesbaden SpVgg Sonnenberg Sonnenberg 5 3 Abpfiff

Durch fein herausgespielte Tore durch Tristan Nenzel (2) und Enrico Mittelstädt in der ersten Halbzeit legten die Platzherren den Grundstein zum Dreier. Mittelstädt und der eingewechselte A-Jugendliche Malik Hake packten noch zwei Treffer drauf: Für die Gäste trafen Sarkis Axel Bicakci, Aleksandar Vukovic und Ufuk Seyfi. „Nur sieben Punkte bisher abzugeben mit so einer jungen Truppe – das kann man mal so machen“, schwärmte FTW-Coach Kleemann über eine total starke Teamleistung. „Wir wissen aber, dass uns eine gute Konkurrenz im Nacken ist.“ Sein Gegenüber, Alex Kopp, gratulierte den Freien zum verdienten Sieg und lobte seine Formation für die zweite Halbzeit, in der es Charakter gezeigt und Fehler minimiert habe.

„Ich bin sehr zufrieden“, resümierte SG-Coach Stefan Kühne. „Wir haben gegen die 08er, die es gut gemacht haben, den Ball laufen lassen, die Räume eng gemacht, vor allem geduldig und diszipliniert gespielt.“ Tore: Samed Özbayaz (2), Ivan Rebic/Alexandros Fixis (Foulelfmeter).

„Der Sieg war gegen kämpferisch und disziplinierte Medenbacher etwas glücklich“, räumte Trainer Roberto D‘ Angelo ein. „Trotz des Rückstands haben wir Moral bewiesen“, freute er sich. TuS-Trainer Manuel Ulm bedauerte eine unglückliche Gelb-Rote Karte für seinen Spieler Marco Cece vorm Pausenpfiff. „Aber die Stimmung ist total gut“, sagte er im Zusammenhang mit der bisherigen Runde des Neulings. Es trafen: Dennis Deider/Zekaryas Endale (2), Rahfil Ahmad.

„Die Mannschaft ist trotz vieler Verletzter geil drauf“, freute sich TSG-Coach Max Hellwig nach acht ungeschlagenen Spielen. Auch über den gehaltenen Foulelfmeter seines Keepers Robert Lorsbächer (Schütze Adnan Kizilgöz). Den Vogel schoss TSG-Sturmtank Nabil Morchid mit vier Buden (inklusive Hattrick) ab. Weitere Tore: Aitor Bibang Osa/Arnel Cikotic, Kizilgöz.

Das Goldene Tor schoss Mika Leifermann nach Vorlage seines Spielertrainers Eric Pascal Bender. „Nur mit der Chancenverwertung bin ich nicht zufrieden“, bilanzierte Bender. Doch es gab drei Mal Rot: Kerem Anadolu/Clinton Asante, Tim Könenberg.

„Wir haben den Kampf angenommen“, freute sich Spvgg.-Trainer Tobias Neumann über eine starke Kollektivleistung. „Am Ende wurde es vogelwild“, sagte er zu den SV-Platzverweisen von Christian Zizak (Rot), Ivan Boras und Desard Gjika (je Gelb-Rot). Tore: Zizak, Boras/Emil Meyer (3), Luis Miguel Gros (3), Artem Tarkutsiak, Anton Meyer, Melvyn Könnecke.