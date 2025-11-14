Der SV Frauenstein musste gegen Naurod die nächste Niederlage hinnehmen. – Foto: Willi Roth (Archiv)

KOL: Frauensteins Misere hält auch gegen Naurod an Hillmer trifft doppelt +++ "Mannschaft ist unsicher" +++ Vier Spiele noch bis Jahresende Verlinkte Inhalte KOL Wiesbaden Frauenstein Delkenheim Naurod Michael Klinkhammer

Frauenstein. Der SV Frauenstein bleibt weiter auf der Stelle. Nach dem starken Start mit sieben Siegen und Platz eins, ist der SV auf Platz sieben abgerutscht und hat den Anschluss an die Spitzengruppe verloren.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Nur einen Sieg holte das Team von Michael Klinkhammer aus den vergangenen sechs Spielen. Auch gegen Naurod setzte es im Verfolgerduell eine Niederlage für die Frauensteiner. "Komischerweise waren wir sehr nervös und hatten viele einfache Ballverluste in unserem Spiel", ärgert sich Klinkhammer. "Naurod hingegen war sehr ballsicher und hatte mehr Ballbesitz." SV-Torwart Rene Roth konnte zwei große Chancen der Gäste vereiteln und sicherte seinem Team das Remis zur Pause.

In der 48. Minute erzielte Sven Hillmer die Führung für die Gäste. Einen langen Ball hebelte die SV-Abwehr aus und nach einem Querpass von Manuel Sonnick musste Hillmer nur noch einschieben. "Aktuell wird jeder Fehler von uns bestraft. Mit einem Rückstand ist es dann immer schwer, wieder ins Spiel reinzukommen", analysiert Klinkhammer, der im zweiten Abschnitt einen offenen Schlagabtausch sah. In der 80. Minute konnte Josef Stefano ausgleichen, doch nur eine Minute später ging Naurod durch Hillmer wieder in Führung. Maikel Pfaff sorgte in der Nachspielzeit für den Endstand. "Über 90 Minuten gesehen geht der Sieg in Ordnung. Uns fehlt momentan einfach das Glück und das Momentum vor dem Tor", merkt Klinkhammer an.