KOL: Folgt das nächste Schützenfest?

Odenwaldkreis. Die TSG Steinbach liefert derzeit nicht nur Schlagzeilen in der Kreisoberliga, sondern auch bemerkenswerte Vorstellungen. Hinter dem TSV Höchst und der SSV Brensbach ist die Mannschaft bereits in Lauerstellung.

„Das ist der Verdienst unseres Trainers Cetin Karaman, der die Mannschaft hervorragend einstellt und auf einen guten Fitnessstand gebracht hat. Wichtig war auch, dass die Mannschaft der letzten Spielzeit zusammengeblieben ist", betont Heiko Traute von der TSG. Ihm schreibt er auch den Erfolg zu, dass die Steinbacher Formation eine hohe Trainingsbeteiligung verzeichnet: „30 Mann kommen oft." Große Freude herrscht zudem darüber, dass der technisch stark veranlagte Benjamin Reimer wieder in Steinbach Fußball spielt.

Im Spiel gegen den starken Aufsteiger SSV Brensbach bestach Steinbach mit Kombinationsfußball und überzeugendem gruppentaktischen Spielverhalten. Im Spiel gegen Titelaspirant Hassia Dieburg gab es dann noch einmal eine Steigerung, als die Karaman-Elf den Gegner mit 6:0 überfuhr. Die TS Ober-Roden II ist der nächste Gegner der Steinbacher, den die TSG nicht unterschätzen darf, auch wenn es beim Aufsteiger zuletzt nicht gut lief: „Die können Personal aus der Verbandsliga rekrutieren und haben schon gezeigt, dass sie über schnelle Fußballer in der Offensive verfügen", sagt Traute abschließend.

Das Gersprenztalderby zwischen dem TV Fränkisch-Crumbach und der SSV Brensbach ist ein besonders Spiel. Die Rodensteiner haben hervorragende Fußballer verpflichtet, die ihnen einen erfolgreichen Ligastart beschert haben. Auch Aufsteiger Brensbach lieferte bislang überzeugende Partien ab und tritt alles andere wie ein Liga-Neuling auf. Euphorisch, selbstbewusst und effektiv präsentiert sich die Elf von Trainer Michelle Rodemer und begeistert dabei ihre Fans.

Kräftiges Durchschnaufen bei der SG Bad König/Zell, die am vergangenen Sonntag gegen die TS Ober-Roden II ihren ersten Sieg einfuhr. Der Auftakt mit zwei Niederlagen war nicht einfach zu verkraften. Dennoch präsentierten sich die Kurstädter in Spiellaune. Jetzt empfangen die Bad Königer die Mosbacher und geraten vor eigenem Publikum unter Druck, das letzte Resultat zu bestätigen.

Drei Siege und 10:1 Tore in drei Spielen lassen den TSV Höchst hoffen, dass die Rückkehr in die Gruppenliga gelingen könnte. Gegen den FV Eppertshausen muss sich Höchst aber wieder absolut konzentrieren und effektiv auftreten.