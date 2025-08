KOL: Fehlstarts für die Favoriten

Auch gegen Reichenbach konnten die Spieler der SG Unter-Abtsteinach nicht jubeln. – Foto: EDM_Photos18 (Archiv)

Bergstraße (bol/maz/ü). Mit großen Ambitionen starteten der VfL Birkenau und die SG Unter-Abtsteinach in die neue Saison der Kreisoberliga – schon am ersten Spieltag kehrte bei beiden jedoch Ernüchterung ein.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. SG Reichenbach – SG Unter-Abtsteinach 4:2 (2:1). Und wieder musste die SG Unter-Abtsteinach in Reichenbach Federn lassen. Die SG ging mit einem direkten Freistoßtreffer durch Muzhaqui in Front. Acht Minuten später erhöhte Derigs nach einer Ecke auf 2:0. Die beiden Treffer spielten Reichenbach in die Karten. Unter-Abtsteinach hatte danach mehr Ballbesitz und spielte sich Chancen heraus. Nach dem Anschlusstreffer zum 1:2 war der Favorit dran – und lief in einen Konter.

Fünf Minuten vor Schluss verkürzte Dustin Lelek auf 2:3. Und erneut machten die Unter-Abtsteinacher auf und Reichenbach setzte den diesmal entscheidenden Konter. „Man darf sich nicht zweimal auskontern lassen, wenn man weiß, wie Reichenbach das spielt", ärgerte sich SGU-Coach Marcus Lauer. „Wir haben wieder dieselben Fehler wie in der vergangenen Saison gemacht." – Tore: 1:0 Muzhaqui (14.), 2:0 Derigs (22.), 2:1 Nils Anhölcher (34.), 3:1 Wolf (74.), 3:2 Lelek (85.), 4:2 Krauss (90.+3). – Schiedsrichter: Bechtold (Beerfelden). – Beste Spieler: Lindner/Keiner.

Einhausen siegt deutlich zu Hause SSG Einhausen – VfL Birkenau 4:0 (1:0). Auch wenn der VfL eine lange Ausfallliste hatte, war das 0:4 nicht eingeplant. In der ersten halben Stunde kamen beide Teams zu keiner klaren Tormöglichkeit. Dann aber setzte sich kurz vor der Pause Florian Unrath auf der linken Seite durch und bediente Marvin Knaup, der dem Birkenauer Torhüter Philipp Müller keine Abwehrchance ließ. Die Birkenauer kamen dann zunächst besser aus der Pause und hatten auch die große Chance zum Ausgleich: Philipp Wolk lupfte aber den Ball nicht nur über Keeper Marvin Stellmann, sondern auch über das SSG-Gehäuse (52.). Die Platzherren waren im Abschluss effektiver. Nils Thobe schloss eiskalt zum 2:0 (60.) ab. Nach einer Ecke von Knaup köpfte Nils Döhren sogar zum 3:0 (69.) ein. Der starke Knaup legte in der Schlussphase nach einer schönen Einzelaktion letztlich noch das 4:0 (86.) nach. – Tore: 1:0 Knaup (42.), 2:0 Thobe (60.), 3:0 Döhren (69.), 4:0 Knaup (86.). – Schiedsrichter: Glasenapp (Rumpenheim). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: Knaup/Müller.

SG Lindenfels/Winterkasten – SV Lörzenbach 2:2 (0:1). Der SV Lörzenbach konnte am Ende mit dem Punkt leben. „Bei uns haben sieben Spieler gefehlt, wir lagen mit 1:2 in Rückstand, da ist der Punkt auswärts in Ordnung“, sagte Coach Ron Hachenberger, der betonte: „Leider hatte der Schiedsrichter keine gute Partie. Da waren Tätlichkeiten dabei, die er auf beiden Seiten ahnden hätte müssen.“ Kevin Hiller brachte die Lörzenbacher nach einer halben Stunde mit 1:0 in Front. Nach dem Seitenwechsel drehte Lindenfels/Winterkasten aber die Partie mit zwei Treffern. Robin Ader gelang dann für den SVL noch der Ausgleich. „Es war die erwartete hitzige Begegnung, mit dem Ergebnis kann ich leben“, sagte Hachenberger. – Tore: 0:1 Hiller (31.), 1:1 Fiedler (50.), 2:1 Pfeifer (64., Eigentor), 2:2 Adler (73.). – Schiedsrichter: Alex (Darmstadt). – Zuschauer: 180. Beste Spieler: Fiedler/Hiller.

Lorsch holt Kantersieg gegen Bensheim KSG Mitlechtern – SV Unter-Flockenbach II 0:2 (2:4). Der SVU II bestimmte die Partie von Beginn an. Die KSG musste auf einige Leistungsträger zum Auftakt verzichten. „Vor allem Jannis Hirsch hat uns im Angriff sichtbar gefehlt“, befand Pressewart Achim Tremper. Auffälligster Akteur aufseiten des SVU war David Knapp. Der Offensivmann erzielte drei Tore. „Wir haben nach einer schönen Einzelaktion zwar noch einmal den Anschlusstreffer geschafft. Aber die Unter-Flockenbacher haben gezeigt, dass sie eine sehr gute Mannschaft haben“, sagte Tremper. – Tore: 0:1 Knapp (16.), 0:2 Moh Amar (41.), 0:3 Knapp (60.) 1:3 Christoph Kilian (66.),1:4 Knapp (82.), 2:4 Stephan (88.). – Schiedsrichter: Kowalski (Fränkisch-Crumbach). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Kilian/Knapp, Moh Amar.

Tvgg Lorsch – FSG Bensheim 6:2 (2:1). Trotz einer Fünferkette fanden die Lorscher immer wieder Lücken in der FSG-Abwehr. „Unser Plan ist die ersten 30 Minuten aufgegangen. Dann haben wir zwei vermeidbare Tore kassiert“, sagte FSG-Abteilungsleiter Holger Rettig. Im Tor sorgte Schlussmann Ben Friesen in seinem ersten Senioren-Spiel dafür, dass sich das Ergebnis in Grenzen hielt. Lorschs Trainer Weinbach war zufrieden. „Wir hätten auch höher gewinnen können.“ – Tore: 0:1 Chahdi (29.), 1:1 Melzer (40.), 2:1 Reimund (42.), 3:1 Walter (59.), 4:1 Huy (60.), 5:1 Leipert (76.), 5:2 Happ (80.), 6:2 Kögel (87.). – Zuschauer: 120. – Beste Spieler: Reiter, Leipert, Lulei.

FV Biblis – Eintracht Bürstadt 2:2 (1:2). Durchaus überraschend punktete der Fast-Absteiger der vergangenen Saison gegen die ambitionierte Eintracht. Zur Halbzeit hatte Biblis sogar noch mit 2:1 geführt.