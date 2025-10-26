Der FC Starkenburgia Heppenheim (oben Emirhan Efe) will nach zwei Auswärtssiegen zuletzt am Sonntag auch zu Hause wieder einen Dreier landen (Archiv). Foto: Dagmar Jährling

KOL: FC Starkenburgia will nachlegen Nach dem Überraschungssieg in Einhausen wartet mit Biblis erneut ein harter Gegner Verlinkte Inhalte KOL Bergstraße Flockenbach II Abtsteinach VfL Birkenau Tvgg Lorsch + 11 weitere

Bergstraße. In der Kreisoberliga hat Aufsteiger Starkenburgia Heppenheim mit dem 2:1 bei der SSG Einhausen sein zweites Auswärtsspiel in Folge gewonnen. Nun will das Team von Trainer Christian Schmitt, das mit 16 Punkten den neunten Tabellenrang belegt, den Schwung mit in die Heimpartie am Sonntag, 15 Uhr, gegen den FV Biblis nehmen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. „Wir haben unsere Leistungen stabilisiert. Das Spiel gegen Einhausen hätte auch auf die andere Seite kippen können. Aber wir haben gezeigt, dass wir auch einmal ein solches Spiel für uns entscheiden können“, sagt Schmitt: „Jetzt kommen noch in den abschließenden drei Spielen in diesem Jahr Gegner, die in unserer Nähe sind. Da wollen wir punkten.“

Heute, 15:00 Uhr FC Starkenburgia Heppenheim Starkenburg. FV Biblis FV Biblis 15:00 PUSH Vor dem FV Biblis, der mit einem Punkt mehr als die Heppenheimer Achter sind, hat Schmitt Respekt: „Gerade auswärts hat Biblis zuletzt gut gespielt. Sie haben auch gute individuelle Klasse, wie zum Beispiel ein Joshua Rettig, der auch schon in der Verbandsliga gespielt hat. Wir müssen auf jeden Fall konzentriert an die Sache rangehen.“

Heute, 15:15 Uhr SV DJK Eintracht Bürstadt SV Bürstadt KSG Mitlechtern Mitlechtern 15:15 PUSH

Eintracht Bürstadt ist weiter ungeschlagen. Der Tabellenzweite geht als Favorit ins Spiel am Sonntag, 15 Uhr, gegen die KSG Mitlechtern. „Wir hatten zehn Neuzugänge im Sommer. Dass alle sich so gut und schnell integrieren würden, war nicht zu erwarten. Aber ich bin darüber natürlich sehr froh“, sagt Flamur Bajrami, der Sportliche Leiter der Bürstädter, der klarmacht: „Am Sonntag wollen wir weiter punkten, aber wir wissen, dass nun jeder zu uns kommt und eine Schippe drauflegen wird, weil sie die Ersten sein wollen, um uns zu schlagen.“ Der Kader ist komplett, sagt Bajrami und betont: „Wir dürfen Mitlechtern auf keinen Fall unterschätzen, auch wenn sie einige Spieler am vergangenen Wochenende mit Platzverweisen verloren haben.“ Premiere für Mitlechterns neuen Trainer Christian Zeiß Der Kader der KSG ist nach dem vergangenen Wochenende tatsächlich stark dezimiert. Vier Platzverweise kassierte der Tabellenvorletzte bei der 1:2-Niederlage gegen Olympia Lorsch. Die Spieler fehlen nun am Sonntag. Mitlechterns Neu-Coach Christian Zeiß, der nach dem Rücktritt von Jens Klein nun allein für die Mannschaft verantwortlich ist, sagt aber: „Ich will jedes Spiel gewinnen.“ Bürstadt musste sich am letzten Wochenende beim Drittletzten SV Lörzenbach mit einem 2:2 begnügen. „Lörzenbach ist uns ein Beispiel, da können wir uns etwas abschauen“, sagt Zeiß.

Heute, 15:00 Uhr VfL Birkenau VfL Birkenau SV Lörzenbach Lörzenbach 15:00 PUSH