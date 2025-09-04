KOL: FC Starkenburgia will künftig "cleverer werden"

Birkenau. Aufsteiger Starkenburgia Heppenheim kassierte in der Kreisoberliga zuletzt zwei Niederlagen in Folge. Nach dem 2:4 beim SC Olympia Lorsch unterlag der Neuling zuletzt bei Eintracht Bürstadt mit 2:5. „Bür-stadt war sehr kaltschnäuzig. Wir müssen cleverer werden“, sagt der Heppenheimer Coach Christian Schmitt, der mit seinem Team an diesem Donnerstag (19.30 Uhr) beim VfL Birkenau antreten muss. „In der Defensive brauchen wir nun Stabilität, wir haben neun Gegentreffer in den letzten beiden Spielen bekommen. Birkenau gehört zu den Meisterschaftsfavoriten, auch wenn sie schlecht gestartet sind. Aber der VfL hat eine ganz starke Offensive. Da müssen wir defensiv besser stehen als zuletzt“, so Schmitt.
Die Platzherren haben wie die Heppenheimer erst vier Punkte geholt. Die Birkenauer haben eigentlich den Anspruch, oben in der Tabelle mitzuspielen. „Wir haben zuletzt trotz großer Personalprobleme gegen den TSV Reichenbach gut gekämpft, verdient drei Punkte geholt. Gegen Heppenheim geht es wieder bei null los. Besser ist die Personalsituation nicht geworden. Wir schauen nur auf uns. Die Starkenburgia kann ich nicht einschätzen“, betont Daniel Hahn, der Trainer der Birkenauer.