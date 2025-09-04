KOL: FC Starkenburgia will künftig "cleverer werden"

Birkenau. Aufsteiger Starkenburgia Heppenheim kassierte in der Kreisoberliga zuletzt zwei Niederlagen in Folge. Nach dem 2:4 beim SC Olympia Lorsch unterlag der Neuling zuletzt bei Eintracht Bürstadt mit 2:5. „Bür-stadt war sehr kaltschnäuzig. Wir müssen cleverer werden“, sagt der Heppenheimer Coach Christian Schmitt, der mit seinem Team an diesem Donnerstag (19.30 Uhr) beim VfL Birkenau antreten muss. „In der Defensive brauchen wir nun Stabilität, wir haben neun Gegentreffer in den letzten beiden Spielen bekommen. Birkenau gehört zu den Meisterschaftsfavoriten, auch wenn sie schlecht gestartet sind. Aber der VfL hat eine ganz starke Offensive. Da müssen wir defensiv besser stehen als zuletzt“, so Schmitt.