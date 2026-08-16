KOL: Erzhausen festigt den ersten Platz Die SV Erzhausen schlägt RW Darmstadt II in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau +++ Weiter ohne Punktverluste ist auch die TSG 1846 Darmstadt +++ Erster Sieg für Kempe mit der Germania von Stephan Stähler · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Olympia Biebesheim, hier Fabian Kabey (rechts) in einem früheren Spiel, unterlag gegen Germania Eberstadt. (Archivfoto) Foto: Uwe Krämer

Darmstadt. Mit einem 3:2-Erfolg bei der RW Darmstadt II festigte die SV Erzhausen in der Kreisoberliga Darmstadt den ersten Rang. Weiter ohne Punktverluste sind auch die TSG 1846 Darmstadt (5:1 gegen Genclerbirligi Bischofsheim) und der spielfreie TSV Goddelau. Aufsteiger FC Türk Gücü Rüsselsheim (1:3 gegen SV Hellas Darmstadt) wartet weiterhin auf die ersten Punkte.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 13:00 Uhr Rot-Weiß Darmstadt RW Darmstadt II SV Erzhausen SV Erzhausen 2 3 Abpfiff Mit dem dritten Sieg hat sich Erzhausen zunächst in der Spitzengruppe festgesetzt. „Ein Unentschieden hatten wir mindestens verdient“, ärgerte sich der Darmstädter Trainer Marvin Zimmer über die Niederlage. Nach dem Rückstand kamen die Gastgeber gut zurück in die Partie, verpassten aber den vorentscheidenden dritten Treffer. Als der jungen SKV die Kräfte ausgingen, kamen die Gäste noch zum schmeichelhaften Dreier. Das junge Team der SKV hatte erneut mehr verdient.

Mit einer starken Vorstellung verdiente sich der Aufsteiger den klaren Sieg. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht und verdient gewonnen“, zeigte sich Trainer Gheru Mehari zufrieden. Es zeigte sich, dass die Mannschaft mit den guten Neuzugängen immer besser zusammenfindet. Mehrari erkannte aber auch, dass trotz des Erfolg noch Verbesserungsbedarf vorhanden ist. Während Modau vor der Pause noch mithhielt, war Darmstadt im zweiten Abschnitt deutlich besser.

Mit einer starken Vorstellung in den ersten 45 Minuten verdiente sich Eberstadt den ersten Dreier unter Trainer Tobias Kempe. Im zweiten Abschnitt allerdings steigerte sich Biebesheim und war nach den beiden Treffern wieder gut im Spiel. „Wir waren dem Ausgleich nahe“, so Max Gewalt, zweiter Vorsitzender der Hausherren. Im Gegensatz zur ersten Halbzeit zeigte sich das Team aktiver und in den Zweikämpfen engagierter. Als Biebesheim alles versuchte, entschied Damian Kollhöfer mit dem vierten Treffer die Partie. Der Biebesheimer Jugendspieler Jerome Knebel erzielte bei seinem ersten Ersatz einen Treffer.

Gegen chancenlose Gäste errangen die Darmstädter einen auch in der Höhe verdienten Sieg. Die Hausherren waren über 90 Minuten die überlegene Mannschaft und hätten wesentlich höher gewinnen können. Nach der klaren Führung ließ es Darmstadt ruhiger angehen und verpasste weitere Treffer. Der Bischoshfeimer Halil Atalar (43.) erhielt die Gelb-Rote Karte, als er nach einem Disput mit dem Trainer das Spielfeld verließ. Büttelborn und St. Stephan teilen die Punkte

In den ersten 45 Minuten war Griesheim überlegen, verpasste aber eine deutliche Führung. Als Marvin Austen (41.) mit der ersten Torchance das 1:2 erzielte, war es ein anderes Spiel. Die Gäste waren weiterhin spielbestimmend, es fehlten aber die klaren Aktionen. Zudem war der Büttelborner Torhüter Tom Henssel der beste Spieler seiner Elf. „Tom war der überragende Spieler der Partie“, lobte Andreas Maier, sportlicher Leiter der SKV. Drei Minuten vor Spielende scheiterte der Griesheimer Torjäger Philipp Root aus drei Metern an Hessel. Maier lobte die Reaktion seiner Mannschaft gegen den Aufstiegsfavoriten. Er gab auch zu, das Unentschieden glücklich war.