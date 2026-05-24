KOL: Erneuter Wechsel an der Spitze In der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau fehlt der SG Arheilgen nach der Niederlage des SV Hahn noch ein Punkt zur Meisterschaft. Die SG Modau dominiert nach der Pause. von Stephan Stähler · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Auf Ballhöhe: Das war vor allem die SG Modau (links Kazeem Adedokun), die in der Fußball-Kreisoberliga zu einem 5:0-Erfolg gegen RW Darmstadt II (rechts Oliver Baumann) kam. Foto: Peter Henrich

Darmstadt. Erneuter Führungswechsel in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau: Durch die 1:2-Niederlage beim VfR Groß-Gerau II verlor der SV Hahn die Spitzenposition am vorletzten Spieltag an die SG Arheilgen, die kampflos gegen die SKV Büttelborn II siegte. Die Meisterschaft wird am kommenden Wochenende beim Saisonfinale entschieden: Der SGA (mit dem kampflosen Sieg bei 80 Punkten) reicht bei RW Darmstadt II ein Punkt, während Hahn (77, hat aber den direkten Vergleich gewonnen) gegen die Spvgg Seeheim-Jugenheim gewinnen muss und auf einen Patzer der Arheilger hoffen muss.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Groß-Gerau sicherte sich durch den Sieg den Klassenerhalt, sodass Seeheim-Jugenheim in die Relegationsspiele um den Abstieg geht. Mit den A-Liga-Meistern Türk Gücü Rüsselsheim und Türk Gücü Darmstadt stehen zwei Aufsteiger bereits fest.

SV Traisa und Bickenbach mit Heimsiegen

Die Gastgeber, die ihr Team mit Spielern aus dem Verbandsliga-Kader verstärkten, setzten sich verdient durch. Hahn war zu fehlerhaft und hatte nur wenige gute Chancen. Nach der Führung durch Patrick Saur (68.) verpassten die Gäste den zweiten Treffer. Groß-Gerau steckte nicht auf und kam durch Erstmannschaftsstürmer Ahmet Caglar (77./90.) noch zum Erfolg. "Der Sieg für Groß-Gerau ist verdient", gab Hahns Pressesprecher Rainer Starck zu. Ohne Torjäger Pascal Stork (33 Treffer) war die Offensive des SV zu harmlos. Tobias Krejci, Sportlicher Leiter der Hahner war verärgert, dass der VfR mit fünf Spielern aus dem Verbandsliga-Kader antrat.

Im letzten Heimspiel der Saison zeigten die Bickenbacher noch einmal eine starke Vorstellung und verdienten sich den 17. Sieg. Vor allen in der ersten halben Stunde spielten die Hausherren stark. Auch im zweiten Abschnitt war Bickenbach die bessere Mannschaft. In der kommenden Saison wird der ehemalige U17-Europameister Niko Opper Trainer in Bickenbach.

Nachdem Biebesheim die erste Hälfte deutlich bestimmte, aber nur einen Treffer erzielte, waren die Gastgeber nach dem Seitenwechsel die bessere Elf und gewannen zurecht. Die Gäste waren nach der Pause zu passiv. "Das war die schlechteste Halbzeit, die je von der Olympia gesehen habe", war Max Gewalt, Zweiter Vorsitzender der Olympia bedient. Nach der Rückzugsankündigung aus der Liga hat Traisa beide Spiele gewonnen.

Bis zum ersten Gegentreffer waren die Gastgeber gut im Spiel, danach waren die Gäste überlegen. Goddelau hatte einige Spieler aus der zweiten Mannschaft dabei, enttäuschte aber dennoch nicht. St. Stephan war der verdiente Sieger. Beim TSV bleibt das komplette Trainerteam um Cheftrainer Francisco Ortega auch in der kommenden Spielzeit sein. Hellas gewinnt das Woogs-Derby gegen die TSG 1846

Gegen enttäuschende Darmstädter setzte sich Modau auch in der Höhe verdient durch. Besonders im zweiten Abschnitt waren die Platzherren um Interimstrainer Sebastian Hallmeyer die überlegene Mannschaft. Während Darmstadt im ersten Abschnitt noch dagegenhielt, war die Elf dann mit drei Gegentreffern in sieben Minuten frühzeitig geschlagen.