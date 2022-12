KOL: Erbenheim trauert Dreier nach SVE im Kreisoberliga-Knüller 3:3 bei der Germania +++ Sonnenberg siegt und holt Nico Kowalke +++ Kohlheck siegt im Kellerduell +++ Zwei Absagen

„Drei Standardsituationen haben heute das Spiel entschieden, wovon der eine Freistoß echt stark geschossen war“, musste Marcel Meudt, Klarenthals Trainer, neidlos anerkennen. Houssam Roubiou, Schütze des direkten Freistoßes und Abdullah Kasilmis (2) brachten Dotzheim auf die Siegerstraße. Meudt kündigt an: Mit einer guten Vorbereitung, in der wir taktisch und konditionell nachlegen werden, wollen wir gestärkt die Rückrunde angehen.“

„Auf dem mit Schnee bedeckten Platz war es heute einfach wichtig, die drei Punkte zu holen”, sagte Sonnenbergs Spielertrainer André Meudt. Marcus Plein und Meudt selbst nach Balleroberung von Frederick Reinecke und Assist von Mohamed-Amin Azhari trafen für die Hausherren. Meudt lobte: „Freddy Reinecke und Nils Kapral nach Einwechslung haben ein gutes Spiel gemacht. In der Rückrunde schauen wir, was im Kampf um den Aufstieg zwischen fünf Mannschaften möglich ist.” Florian Schuchardt wird bei diesem Ziel nicht mehr helfen, da er Sonnenberg Richtung Schwarz-Weiß Wiesbaden verlässt. Neu dabei ab der Rückrunde wird jedoch Nico Kowalke sein, der von der Germania kommt, bestätigt Meudt.

„Wir haben in einem aufgrund der Tabellensituation körperbetonten Spiel, in dem wir ab der 30. Minute in Überzahl waren, es nicht gut gespielt”, stellte Schiersteins Übungsleiter Mathias Groß fest. Airidas Rasymas und Dennis Schneeweiß (2) schossen die Gäste zum Sieg. Robin Niesen traf für Schierstein. „Kohlheck hat clever gespielt und verdient gewonnen”, räumte Groß ein, der den Fahrplan in der Winterpause erläuterte: „Die Jungs bekommen jetzt erst mal den Kopf frei. Wir werden uns neu aufstellen und alles in die Waagschale werfen, um den Anschluss herstellen zu können”. Helfen sollen dabei auch Neuzugänge, mit denen man im Gespräch sei.