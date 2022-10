KOL: Entsetzen in Lörzenbach Aufsteiger verspielt im Derby bei der KSG Mitlechtern in den Schlussminuten eine 3:0-Führung

Bergstraße. In der Kreisoberliga haben die SG Odin Wald-Michelbach und die SG Unter-Abtsteinach den Rückstand auf Tabellenführer SSG Einhausen verkürzt. Dieser kassierte die erste Saisonniederlage. Die Formkurve des SC Olympia Lorsch zeigt weiter nach oben; in Lampertheim blieb die Olympia das vierte Spiel in Serie ungeschlagen. Im Duell der Kellerkinder holte der SV Lörzenbach seinen ersten Punkt.

KSG Mitlechtern – SV Lörzenbach 3:3 (0:0). Was für ein Derby. Bis zur 87. Minute führte der Gast mit 3:0. Doch die KSG kam noch zu einem Punkt. „Ich müsste duschen gehen wie meine Spieler, ich bin völlig fertig – aber in Feierlaune. Das war sehr glücklich“, sagte KSG-Trainer Ronny Sauer. Tim Krauß hatte mit drei Toren die Lörzenbach in Front gebracht. „Wir wussten, ein Tor kann viel bewirken“, sagte Sauer. Und tatsächlich: Nach dem 1:3 durch einen Freistoß von Simon Eckert lief bei Lörzenbach nichts mehr. Zwei Elfmeter bekam Mitlechtern noch zugesprochen. Zweimal verwandelte Eckert. Bei Lörzenbach saß die Enttäuschung natürlich tief „Wir sind fassungslos, können das noch nicht glauben“, sagte der Co-Trainer Alexander Emig: „Nach dem 1:3 hat der Schiedsrichter gefühlt nur noch gegen uns gepfiffen.“

Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Krauß (51., Foulelfmeter, 70., 75.), 1:3, 2:3 Eckert (86., Foulelfmeter, 89., Foulelfmeter, 90.+7). – Schiedsrichter: Hennemann (Semd). – Zuschauer: 350. – Bes. Vorkommis: Rot für Schuhmacher (Lörzenbach, 90. + 7) wegen Schiedsrichterbeleidigung. – Beste Spieler: Eckert/Krauß.

SV Unter-Flockenbach II – Alemannia Groß-Rohrheim 2:4 (0:1). Groß-Rohrheim hatte die besseren Chancen, verwertete sie aber erst nach der Pause und zog auf 3:0 weg. Unter-Flockenbach erzielte zwei Freistoßtore zum 1:3 und 2:4. Caphaneci und Torjäger Marcel Eckhardt trafen zweimal für die Groß-Rohrheimer. „Der Sieg hätte noch höher ausfallen können“, sagte Klaus Anthes, der Vorsitzende der Alemannia.

Tore: 0:1 Cephaneci (2.), 0:2 Eckhardt (53.), 0:3 Cephaneci (60.). 1:3 Nag (65.), 1:4 Eckhard (70.), 2:4 Schmitt (75.). – Schiedsrichter: Kocoglu (Darmstadt). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: Larkowitsch/Eckhardt, Cephaneci.

SG Azzurri/Olympia Lampertheim – Olympia Lorsch 1:4 (1:4). „Wir sind nach dem Rückstand stark zurückgekommen, aber haben uns das Leben mit individuellen Fehlern wieder zu schwer gemacht, um aus dem Spiel Punkte zu holen“, ärgerte sich SG-Trainer Giovanni Marino. So zog Lorsch bis zur Pause auf 4:1 weg. Bekir Ilhan nicht auf Begeisterung stieß. „Das war heute wieder ein kleiner Schritt in die richtige Richtung und unser Sieg geht in jeder Hinsicht in Ordnung“, lobte Olympia-Spielausschussmitglied Bekir Ilhan.

Tore: 0:1 Lindner (12.), 1:1 Sagara (20.), 1:2 Gölz (31.), 1:3 Lindner (35.), 1:4 Wickler (41.). – Schiedsrichter: Schock (Wolfskehlen). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Sagara/geschlossene Leistung.

Eintracht Wald-Michelbach II – SSG Einhausen 1:0 (1:0). Erstmannschaftsspieler Niklas Halblaub erzielte das entscheidende Tor. Die Gäste kamen spät ins Spiel, hatten ihre Chancen. Doch Nicolas Kollmann im Gehäuse der Eintracht hielt stark. Es sei eine verdiente Niederlage gewesen, bekannte SSG-Spielausschussmitglied Stefan Ringel: „Man hat gemerkt, dass wir in den letzten Wochen aus den unterschiedlichsten Gründen nicht mehr komplett trainieren konnten.“

Tor: 1:0 Halblaub (14.). – Schiedsrichter: Prölß (Darmstadt). – Zuschauer: 50. – Bes. Vorkommnisse: Zeitstrafen für Steinmann (84.), Hajdaraj (90. + 2, beide SSG). – Beste Spieler: Kolllmann, Schrode/keine.