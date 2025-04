KOL: Entscheidung um Platz zwei vertagt

Die Niederlage war vermeidbar, vor allem, weil Lorsch kurz nach dem 3:2-Führungstreffer einen Elfmeter bekam, diesen jedoch verschoss. „Ich glaube nicht, dass wir dann verloren hätten“, sagte der Lorscher Pressewart Stephan Vogel, der von einem „verschenkten Spiel“ sprach. Drei der vier Gegentore fielen per Freistoß, was die individuelle Klasse der Odenwälder unterstrich. „Die Standards haben das Spiel heute entschieden“, sagte Vogel. Tore: 1:0 Reichel (24.), 2:0 Hinz (42.), 2:1 Cevik (45.), 2:2 Glässer (62.), 3:2 Palkovitsch (67.), 3:3 Muca (76.), 3:4 Cevik (90.+1). – Schiedsrichter: Paul (Riedstadt). – Zuschauer: 150. – Bes. Vorkommnis: Reichel schießt Elfmeter übers Tor (SC/69.). – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Cevik, Ndong Tessa.

Der FV Biblis landete den dritten Sieg in Folge und schoss sich unten raus. Für Mitlechtern war es dagegen die fünf Niederlage in Serie. Plötzlich hat das Team von Trainer Ronny Sauer nur noch sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang. Die Partie war schon nach 45 Minuten entschieden. Der Bibliser Spielertrainer Torsten Schnitzer traf zweimal mit einem direkten Freistoß. Mitlechtern hatte dann seine beste Phase und kam zum Anschlusstreffer. „Wichtig war, das wir gleich das 3:1 gemacht haben“, sagte Schnitzer. In der Folge hatten Biblis alles im Griff. Mitlechtern spielte offensiv viel zu harmlos. „Die KSG war schwach“, befand auch Schnitzer, der betonte: „Der Sieg war wichtig, weil die anderen wie Lörzenbach und Reichenbach ja auch gepunktet haben.“ Ronny Sauer, der Coach der KSG, erklärte: „Bei uns läuft es einfach nicht.“ Er fügte an: „Manche Bibliser Spieler haben sich wirklich enttäuschend verhalten. Manche Kommentare braucht man wirklich nicht.“ Tore: 1:0, 2:0 Schnitzer (7., 12.), 2:1 Hirsch (22.), 3:1, 4:1 Wojtaczek (25., 36.), 5:1 Bräunig (85.). – Schiedsrichter: Volk (Darmstadt). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Wojtaczek/geschlossene Leistung.