KOL: Endspiel im Abstiegskampf

Bergstraße. Kreisoberligist FC Ober-Abtsteinach hat sein Schicksal nach dem 5:3-Erfolg gegen die KSG Mitlechtern wieder selbst in der Hand. Die Abtsteinacher belegen mit 24 Punkten zwar noch den ersten Abstiegsrang. Doch der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt nur noch drei Punkte. Da kommt das direkte Duell mit dem FV Biblis am Sonntag (15 Uhr) gerade recht.

Was für den FCO hinzukommt: Das Hinspiel hat man zu Hause mit 7:3 für sich entschieden. Mit einem Sieg würde die Schörling-Elf mit Biblis an Punkten gleichziehen, aber durch den gewonnenen direkten Vergleich den Abstiegsplatz verlassen. „Wir freuen uns, dass wir noch einmal die Chance bekommen haben, den Ligaverbleib aus eigener Kraft zu schaffen. Wir wollen die zwei letzten Partien gewinnen“, sagt Trainer Jan Schörling.

Beim FV Biblis würde Spielertrainer Thorsten Schnitzer nach seinem Muskelfaserriss gerne selbst wieder auf dem Platz stehen – zumal er weiß: Mit einem Heimsieg könnte sein Team den FCO endgültig hinter sich lassen. Der Gegner wäre abgestiegen.

Bestenfalls könnten die Bibliser zudem nicht nur den Klassenerhalt feiern, sondern auch an der SG Reichenbach (bei der Tvgg Lorsch), der SSG Einhausen (gegen den Zweiten Olympia Lorsch) und der SG Lindenfels/Winterkasten (in Mitlechtern) vorbeiziehen. Das Trio hat aktuell zwei Zähler mehr auf dem Konto.

Zweikampf um den Relegationsplatz

Während der FCO am Wochenende also den bitteren Gang in die A-Liga antreten könnte, ist beim Lokalrivalen SG Unter-Abtsteinach vor der Partie gegen den SV Lörzenbach (Sonntag, 15 Uhr) die Hoffnung auf Platz zwei zurück. Durch das Remis von Olympia Lorsch im Stadtderby ist der Kampf um den Relegationsplatz noch einmal spannend geworden. Die SGU ist bis auf drei Punkte an die Lorscher herangerückt. Da könnte also noch was gehen.

Allerdings will Marcus Lauer „von den Nebengeräuschen auf anderen Plätzen“ nichts mehr hören. „Immer wenn wir Druck auf die Lorscher aufgebaut haben, ist es nicht gut gelaufen. Wenn unser Spiel vorbei ist und wir die Partie hoffentlich gewonnen haben, können wir gerne philosophieren“, sagt der SGU-Coach und betont: „Für mich ist es einfach wichtig, dass wir dieses letzte Heimspiel erfolgreich gestalten. Nach dem Unentschieden gegen Reichenbach will ich sehen, dass die Mannschaft eine Reaktion zeigt.“ Bis auf Emre Solak hat Lauer alle Spieler an Bord.

Ganz ähnlich ist die Herangehensweise von Lorschs Trainer Marius Döll. „Die letzten Spieltage waren mit gerade einmal zwei Punkten aus drei Partien nicht gerade erfolgreich. Das hat uns zurückgeworfen. Es ist aber nicht unbedingt die Punktausbeute, die mir in den letzten Spielen missfällt, sondern eher die Tatsache, dass wir keinen guten Fußball mehr gespielt haben. Das muss sich in Einhausen ändern, denn wir wollen unsere weiterhin gute Ausgangsposition in den letzten Spieltag mitnehmen“, sagt Döll.