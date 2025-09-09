KOL: Ein Sieg, und Höchst ist wieder Erster, zwei B-Liga-Spiele

Der TSV Höchst ist am Mittwochabend im Derby gegen die SG Bad König/Zell gefordert. – Foto: Joaquim Ferreira - Archiv

Odenwaldkreis. Eine weitere Extraportion Fußball erleben die Odenwälder in dieser Woche: Im Kreisoberliga-Derby erwartet der TSV Höchst die SG Bad König/Zell. Für beide geht es um einiges. Die Höchster erlitten gerade ihre erste Niederlage. Finden sie zurück in die Erfolgsspur? Und in der B-Liga könnte die SSV Brensbach II mit einem Sieg gegen Bad Königs Reserve erstmals die Tabellenführung übernehmen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Morgen, 19:30 Uhr TSV Höchst TSV Höchst SG Bad König/Zell SG Bad König/Zell 19:30 PUSH

Nach dem 3:4 der Höchster vergangenen Sonntag gegen Viktoria Kleestadt hat die TSG Steinbach den Gruppenligaabsteiger von der Tabellenspitze verdrängt. Die Steinbacher führen mit drei Zählern vor dem TSV, der aber wiederum mit einem Erfolg gegen die SG Bad König/Zell die Steinbacher wieder vom Tabellengipfel schubsen würde. Am Sonntag lief es für die Höchster unglücklich: Nach zwei Führungen (1:0 und 2:1) kam der TSV in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 3:3-Ausgleich. Doch drei Minuten später bejubelte Kleestadt das entscheidende 4:3. Im Derby gegen die Kurstädter deutet aber alles auf einen Höchster Sieg hin, denn Bad König/Zell kassierte in seinen sechs Spielen sage und schreibe 39 Gegentreffer. Damit befinden sich die Kurstädter am Donnerstag (Anstoß 19.30) klar in der Außenseiterrolle.

Am Mittwoch gehen zwei Partien in der B-Liga über die Bühne: Im Gersprenztal erwartet die SSV Brensbach II, die nur einen Zähler hinter Spitzenreiter TSV Günterfürst II rangiert, die SG Bad König/Zell II (19 Uhr), die in der letzten Spielzeit noch zu den Spitzenteams gehörte. In Brensbach, auf dem für Bad König ungewohnten Kunstrasen, hängen die Früchte des Erfolges besonders hoch. Darüber hinaus ist die Brensbacher Mannschaft von Trainer Markus Lackner die einzige, die noch kein Spiel verloren hat und mit 25 Toren auch zu den torgefährlichsten Teams der Klasse gehört. Gewinnen die Lackner-Schützlinge am Mittwoch In der Kehl, klettern sie auf Rang eins.

Heute, 19:30 Uhr TSV Bullau TSV Bullau VfL Michelstadt Michelstadt II 19:30 PUSH