KOL: Ein Meilenstein für die Turner im Derby In der Kreisoberliga ist in Sachen Meisterschaft mit dem Derbysieg der Tvgg Lorsch eine Vorentscheidung gefallen +++ VfL Birkenau schießt sich Frust von der Seele +++ Auch Eintracht Bürstadt ist in Torlaune. von Redaktion · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Torhüter Max Hohnhäuser (SC Olympia Lorsch) fliegt vergeblich, Nico Grün (Tvgg Lorsch, nicht im Bild) hat im Kreisoberliga-Topspiel zum 1:0 getroffen. Foto: Dagmar Jährling

Bergstraße (bore/net/ü/ fred/ü). Die Turnvereinigung Lorsch geht in der Kreisoberliga mit großen Schritten in Richtung Meisterschaft. Der Tabellenführer gewann das Spitzenspiel gegen den Zweiten SC Olympia Lorsch klar mit 3:0 und geht nun mit einem Polster von fünf Punkten auf den Lokalrivalen in die letzten beiden Spieltage.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr Tvgg. Lorsch Tvgg Lorsch SC Olympia Lorsch Oly. Lorsch 3 0 Abpfiff Die Turnvereinigung wurde in diesem Derby dem Anspruch eines Tabellenführers absolut gerecht, wogegen der Sportclub vieles schuldig blieb und somit chancenlos war.

Bevor die beiden Lorscher Fußballvereine jedoch ihre Kräfte in einem umkämpften, aber jederzeit fairen Derby maßen, hielt man in einer Schweigeminute inne. Hans-Jürgen Lebert, über viele Jahrzehnte Vorstandsmitglied, Stadionsprecher und Ansprechpartner Nummer Eins für die Lokalpresse bei den Heimspielen der Turnvereinigung, war in der zurückliegenden Woche überraschend verstorben. Tore: 1:0 Grün (9.), 2:0 Leipert (45.), 3:0 Melzer (77.). – Schiedsrichter: Mayer (Rüsselsheim). – Zuschauer: 750. – Beste Spieler: Grün, Radmacher, Lulei, Reimund/keine.

Die KSG erlebte einen bitteren Nachmittag, hielt aber im ersten Durchgang mit dem Aufstiegsaspiranten noch gut mit. Beide Defensivreihen hatten dann in der zweiten Hälfte so ihre Probleme. Die Eintracht erspielte sich mehr Tormöglichkeiten und verwertete die se auch konsequent. Hasanaj sorgte mit seinem Hattrick innerhalb von zehn Minuten „Wir sind im zweiten Durchgang eingebrochen“, bedauerte Achim Tremper von der KSG. Tore: 0:1 Piechotta (5.), 0:2 Göktas (12.), 1:1 Hohrein (27.), 2:2 Christoph Kilian (32.), 2:3 Hasanaj (Foulelfmeter, 53.), 2:4 Kqiku (56.), 3:4 Maurizio Müller (59.) , 3:5, 3:6, 3:7 Hasanaj (76., 81., 86.), 4:7 Maurizio Müller (87.), 4:8 Hyseni (90.+2), 4:9 Ovcharov (90.+6). – Schiedsrichter: Purschke (Schaafheim). – Zuchauer: 80. – Beste Spieler: Maurizio Müller/Hasanaj.

Der SVU festigte mit dem Heimsieg über das abgeschlagene Ligaschlusslicht den fünften Tabellenrang. „Es ist ein ganz hartes Stück Arbeit gewesen. Die erste Spielhälfte war von uns gut. Der zweite Durchgang war nix“, sagte SVU-CoTrainer Yannik Cezane: „Da haben wir wirklich zeitweise gebettelt, ein Tor zu bekommen.“ Letztlich machte Jannik Kamuff in der Nachspielzeit das 2:0 und damit den Dreier klar. Tore: 1:0 Jan Mayer (23.), 2:0 Jannik Kamuff (90.+2). – Zuschauer: 40. – Beste Spieler: geschlossene Leistung auf beiden Seiten.

Beide Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. „Man gemerkt, dass es für uns und Heppenheim um nichts mehr ging“, sagte Torsten Schnitzer, der betonte: „Letztlich war es aber dann doch ein ärgerliches Unentschieden, denn wir haben das dritte Gegentor wieder einmal nach einem Standard bekommen.“ Heppenheim startete gut und führte nach 32 Minuten mit 2:0. Dann sorgte aber Schnitzer mit einem Doppelschlag für den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel hatten die Bibliser Vorteile. Markus Gölz gelang die Führung für die Heimmannschaft. Felix Walter schaffte aber noch den Ausgleich. Nach der Gelb-Roten Karte für Nils Reis (85.) musste Biblis in der Schlussphase noch in Unterzahl agieren. Tore: 0:1 Walter (8.), 0:2 Grieser (32.) 1:2, 2:2 Schnitzer (33., 42.), 3:2 Gölz (60.), 3:3 Walter (81.). – Schiedsrichter: Granacher (Stockstadt). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Baier, Lucas Schestag/geschlossene Leistung.

Die SGU hat rechnerisch noch Chancen, den zweiten Tabellenplatz zu erreichen. „Wir haben uns durch eine kämpferische Leistung den Sieg erarbeitet. Leider hat die Rote Karte für Mats Gärtner dazu geführt, dass wir nicht über 90 Minuten dominiert haben“, befand Trainer Marcus Lauer. Sein Gegenüber Andreas Keinz sagte: „Da war deutlich mehr drin für meine Mannschaft.“ Tore: 0:1 Jöst (25.), 1:1 Knaup (29., Foulelfmeter), 1:2 Muca (50.). – Schiedsrichter: Baumgartner (Gernsheim). – Zuschauer: 60. – Beste Spieler: geschlossene Leistung beider Seiten.

Obwohl beide Vereine bereits für ein weiteres Jahr in der Kreisoberliga planen können – für Reichenbach wird es das vierte Jahr in Folge sein –, schenkten sich die Teams nichts. Nach dem Seitenwechsel und 2:1-Führung verlor Reichenbach zunehmend die Spielkontrolle, und das Derby kippte. In einer dramatischen Nachspielzeit scheiterte Muzhaqi erst mit einem Freistoß und dann mit einem Elfmeter an WiLi-Torwart Daum. Tore: 1:0 Nonnemann (8.), 2:0 Bruns (11.), 1:2 Fiedler (41.), 2:2 Eigentor (49.), 2:3 Fiedler (58.) Zuschauer: 250. – Bes. Vorkommnis: Muzaqhi (Reichenbach) vergibt Strafstoß (90.+3). – Beste Spieler: Bruns/Prikel, Fiedler.