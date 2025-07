KOL: Ein Ex-Profi für die FSG Bensheim

Bensheim (maz/ü). Mit Platz zwei in der A-Liga hat die FSG Bensheim den dritten Aufstieg in Folge gefeiert. Das Selbstvertrauen bei der Mannschaft von Trainer Paul McNally ist entsprechend groß. Überdrehen wird die FSG trotzdem nicht. „Die Kreisoberliga ist noch mal ein Sprung“, sagt Abteilungsleiter Holger Rettig. „Wir brauchen eine intensive Vorbereitung.“

Anspruch und Wirklichkeit: Dass die FSG den Durchmarsch geschafft hat, war nicht zu erwarten. Gleich am ersten Spieltag unterlag man 1:2 gegen Hofheim. Eine Niederlage, die aber positive Wirkung entfaltete. „Das war ein Hallo-Wach-Moment“, blickte McNally unlängst zurück. Zudem lobte er: „Die Mannschaft hat immer wieder Charakter gezeigt. Es war eine perfekte Saison.“

Was geht besser? 62 Gegentore aus 30 Spielen: Dass eine Mannschaft mit dieser Bilanz aufsteigt, dürfte selten vorkommen. „Wir wollen den Fokus aufs Verteidigen legen“, sagt dann auch Holger Rettig.

Was war gut? Bärenstark war vor allem der Angriff, die geschossenen 91 Tore waren der Schlüssel zum Aufstieg.

Torschützenkönig Huseinovic verlässt die FSG

Wer kommt? Eine wichtige Stütze könnte Klaudi Buraku sein. Der 36 Jahre alte Innenverteidiger, der auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, kommt vom Gruppenligisten FSG Riedrode. Für Buraku ist der Wechsel zugleich eine Rückkehr: Er spielte bereits 2017/18 für die FSG. Eine weitere Verstärkung ist Leon Fesser. Der 30 Jahre alte Innenverteidiger war bereits für den FC Bayern II in der Regionalliga und für den SC Paderborn in der Dritten Liga aktiv, ein Kreuzbandriss beendete dann jedoch die Profikarriere. Im Amateurbereich ist er aber weiter am Ball. Neu ist auch Kamal Chahdi vom Frankfurter FV Sportfreunde 04. Wichtig ist Rettig zudem, die eigenen Nachwuchsspieler zu integrieren. Ben Friesen, Pascal Quentin und Tom Müller rücken fest ins Team.

Wer geht? Torschützenkönig Jasko Huseinovic (35 Tore) wechselt zu Eintracht Bürstadt. „Jasko kann man nicht eins zu eins ersetzen“, hadert Rettig. „Aber wir hoffen, dass wir die Lücke füllen können.“ Ohne die Paraden von Niclas Runhaar wären der FSG wohl nicht drei Aufstiege in Folge gelungen. Dass Runhaar den Club nun studienbedingt verlässt, ist ein großer Verlust. Dankbar ist die FSG ihm aber dafür, dass er seinen Bruder Noah von Eintracht Bürstadt in die Weststadt gelotst hat. Er wird die neue Nummer Eins sein.

Ziel: Nichts mit dem Abstieg zu tun haben

Zugänge: Janis Breuer (FSV Friedrichsdorf, kam zur Rückrunde), Klaudi Buraku (FSG Riedrode), Arijan Burniki (Sportfreunde Heppenheim), Kamal Chahdi (Frankfurter Sportfreunde FV 04), Leon Fesser (Wiedereinstieg nach Verletzung), Ben Friesen, Tom Müller, Pascal Quentin (alle eigene Jugend), Noah Runhaar (Eintracht Bürstadt).

Abgänge: Jasko Huseinovic (Eintracht Bürstadt), Vincent Lang, Mischa Pauls, Thomas Pisarski (alle VfR Fehlheim), Timo Quentin (SC Rodau), Niclas Runhaar (FC Zuzenhausen).

Trainer: Paul McNally (dritte Saison). – Ziel: nichts mit dem Abstieg zu tun haben. – Favoriten: Eintracht Bürstadt, Olympia Lorsch.