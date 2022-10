KOL: Duell der Gruppenliga-Absteiger am Sonntag Mümling-Grumbach erwartet TSV Lengfeld

„Sie sind sehr innovativ“ lobt Schmauß, der auch die Integration von insgesamt 14 Jugendspielern in den Aktivenbereich hervorhebt. Mit Philipp König hat es einer der Jungen schon in die Startelf geschafft, was allerdings auch den Ausfällen der älteren Spieler geschuldet ist. So fallen derzeit noch Juri Jakovenko (Fingerbruch) und Lukas Gebhardt (Handbruch) aus. „Wir spielen jeden Sonntag mit einer anderen Mannschaft und konnten unsere Qualität entsprechend noch nicht so abrufen“, erklärt Schmauß. Das soll sich in ändern. Für Mümling-Grumbach stehen entscheidende Wochen an. Nach dem TSV Lengfeld warten hintereinander der Tabellenzweite SV Hummetroth, Spitzenreiter SV Groß-Bieberau und der Viertplatzierte TSV Altheim auf den FV.

Die weiteren Spiele am Sonntag: Germania Ober-Roden II – VfL Michelstadt, SV Lützel-Wiebelsbach – SV Hummetroth, KSG Georgenhausen – TV Fränkisch-Crumbach (alle 15 Uhr), FC Rimhorn – SV Groß-Bieberau (15.15 Uhr), TSG Steinbach – SG Nieder-Kainsbach (15.30 Uhr).