KOL: Doppelt bitteres 0:3 für Delkenheim im Topspiel Niederlage gegen Freie Turnerschaft und zwei Platzverweise +++ 8:3-Erfolg Balsam für Fußball-Seele des TuS Medenbach von Martin Gebhard · Heute, 21:14 Uhr · 0 Leser

Schiedsrichter Jonas Horz zeigt Torhüter Rene Sehl vom FV Delkenheim die Rote Karte - der FVD verliert das Kreisoberliga-Topspiel gegen Freie Turnerschaft mit 0:3. Foto: Jörg Halisch

WIESBADEN . Riesen-Jubel bei den Kreisoberliga-Fußballern von Aufsteiger TuS Medenbach: Im Sechs-Punkte-Spiel um den Klassenerhalt beim FC Maroc gab die Mannschaft um Spielertrainer Manuel Ulm durch den 8:3-Dreier die Rote Laterne an den SV Hajduk weiter, der beim SC Gräselberg chancenlos war. In der Spitzenpartie beim FV Delkenheim behauptete die Freie Turnerschaft durch einen klaren Erfolg ihren Platz an der Sonne. Alle News aufs Handy: Unser Whatsapp-Kanal!

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Heute, 15:00 Uhr FV Delkenheim Delkenheim Freie Turnerschaft Wiesbaden FT Wiesbaden 0 3 Vor rund 250 Fans feierten die Gäste einen verdienten Sieg. Darüber waren sich beide Trainer, FVD-Coach Eric Pascal Bender und Daniel Pollner von den „Freien“, einig. Bender ärgerte sich allerdings über die Leistung des jungen Schiedsrichters. „Bei den 50:50-Entscheidungen hat er gegen uns gepfiffen.“ Erst musste FVD-Keeper René Sehl nach Handspiel außerhalb des Strafraums mit Rot runter (46.). Dann folgte ihm Bender, der – so der Spielertrainer – eine unberechtigte Ampelkarte gesehen habe (85.). „Wir hatten ein klares Chancenplus“, hielt Pollner fest. Torschützen: Francesco Frasca (2), Abdullah Kasilmis.

„Wir haben erst gut mitgehalten, dann sind wir wegen mangelnder Fitness zusammengebrochen“, sagte Werner Orf, der als Sportlicher Leiter die Mannschaft betreut. Sein Spieler David Rossel sah noch die Ampelkarte (85.). „Die Fitness war die Basis“, erkannte auch Germania-Coach Stefan Kühne. Paul Luis Faber brachte die Platzherren in Führung. Die Gäste kamen in Halbzeit zwei immer besser in Fahrt und trafen durch Koral Cal (2), Gjergj Prebreza, Ivan Rebic und Eduardo Landu Mateus.

„Das war Balsam für die Seele“, frohlockte TuS-Spielertrainer Manuel Ulm, der Teamgeist, Moral und Wille der Seinen heraushob und nicht zuletzt Sven Weber. Tore: Mohamed Amin Marzouki (2), Varim Rezda (Foulelfmeter)/Dennis Deider (3), Jakob Damm, Manuel Ulm, Sven Weber, Marco Cece, Eigentor.

„Ich bin super zufrieden und stolz auf die Mannschaft“, betonte Sonnenbergs Coach Alex Kopp, der auch die starke Pokalleistung trotz der 3:5-Niederlage gegen Verbandsligist FV Biebrich 02 hervorhob. Die Tore markierten: Aleksandar Vukovic (2), Israel Mulumba Mukamba, Ufuk Seyfi, Sarkis Axel Bicakci/Leonard Rohde (2).

Von einem verdienten Sieg sprach Manfred Klug, Trainer des FC. „Aber wir haben versäumt, den Sack früher zuzumachen. In der zweiten Halbzeit waren wir deutlich öfter im letzten Drittel. Das hatten wir uns zur Pause fest vorgenommen.“ Der Anschlusstreffer fiel erst in der Nachspielzeit. Torschützen: Lio Erhard, Viktor Metzner/Levan Bichinashvili. Heute, 15:30 Uhr Kasteler Fußball-Vereinigung 06 Kastel 06 1. FSV Schierstein 1. FSV 08 6 1 Abpfiff „Der Sieg geht in der Höhe in Ordnung. Wir haben es aber versäumt, die Führung auszubauen“, fasste 06-Übungsleiter Roberto D‘ Angelo zusammen. Er zeigte sich aber zufrieden mit der Leistung seiner Jungs – vor allem mit seinem vierfachen Torschützen Kamil Kutluata. Weitere Tore: Dario Flace, Zekaryas Endale/Jasper Cherdron.