Kevin Seiler (links, hier in der Partie gegen Viktoria Urberach) sorgte mit dem Treffer zum 2:1 in Georgenhausen für die Wende zugunsten des Spitzenreiters TSV Höchst. – Foto: Herbert Krämer (Archiv)

KOL DI/OD: TSV Höchst dreht Partie in Georgenhausen TSV Höchst glänzt mit 3:1-Sieg gegen KSG Georgenhausen +++ Viktoria Kleestadt bezwingt den TV Fränkisch-Crumbach deutlich mit 5:0

Dieburg/Odenwald. In der Kreisoberliga hat Tabellenführer TSV Höchst einen 3:1-Arbeitssieg bei der KSG Georgenhausen eingefahren. Nach vier Siegen in Folge unterlag der FV Eppertshausen auf eigenem Platz Hassia Dieburg mit 1:2. Einen klaren 5:0-Sieg fuhr Viktoria Kleestadt gegen den TV Fränkisch-Crumbach ein. Die SG Mosbach/Radheim kam bei Aufsteiger TS Ober-Roden II nicht über ein 3:3 hinaus. Dagegen fuhr die SSV Brensbach einen ungefährdeten 4:1-Heimsieg gegen Rimhorn/Neustadt ein. Schlusslicht SG Bad König/Zell unterlag bei Viktoria Urberach mit 2:4. Die Spiele des TSV Lengfeld gegen die TSG Steinbach und des SV Lützel-Wiebelsbach gegen den TSV Günterfürst wurden wegen Unbespielbarkeit der Plätze abgesetzt.

Erst nach der Pause kommt der TSV Höchst in Fahrt Keineswegs wie ein Abstiegskandidat spielte die KSG und erarbeitete sich eine ganze Reihe bester Möglichkeiten. Spitzenreiter Höchst kam aus dem Staunen nicht heraus und hatte Glück, dass man zur Pause nur durch Webers verwandelten Foulelfmeter (15.) mit 0:1 zurücklag. „Wenn es zu diesem Zeitpunkt 3:0 oder 4:0 für Georgenhausen steht, dürfen wir uns nicht beklagen. Das knappe Pausenergebnis schmeichelte uns“, meinte der Höchster Sprecher Jens Kretschmer. Nach der Pause drehten die Gäste dank des Doppelschlages von Geißler (50.) und Seiler (52.) aber das Spiel. Georgenhausen hatte in der Folge nicht mehr die Kraft, den Tabellenführer in Bedrängnis zu bringen. Nach dem Simoes (80.) einen Foulelfmeter für Höchst verschossen hatte, war es Daum (83.), der mit dem 3:1 den Auswärtssieg eintütete.