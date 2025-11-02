KOL DI/OD: TSV Höchst dreht Partie in Georgenhausen

Dieburg/Odenwald. In der Kreisoberliga hat Tabellenführer TSV Höchst einen 3:1-Arbeitssieg bei der KSG Georgenhausen eingefahren. Nach vier Siegen in Folge unterlag der FV Eppertshausen auf eigenem Platz Hassia Dieburg mit 1:2. Einen klaren 5:0-Sieg fuhr Viktoria Kleestadt gegen den TV Fränkisch-Crumbach ein. Die SG Mosbach/Radheim kam bei Aufsteiger TS Ober-Roden II nicht über ein 3:3 hinaus. Dagegen fuhr die SSV Brensbach einen ungefährdeten 4:1-Heimsieg gegen Rimhorn/Neustadt ein. Schlusslicht SG Bad König/Zell unterlag bei Viktoria Urberach mit 2:4. Die Spiele des TSV Lengfeld gegen die TSG Steinbach und des SV Lützel-Wiebelsbach gegen den TSV Günterfürst wurden wegen Unbespielbarkeit der Plätze abgesetzt.
Erst nach der Pause kommt der TSV Höchst in Fahrt
Keineswegs wie ein Abstiegskandidat spielte die KSG und erarbeitete sich eine ganze Reihe bester Möglichkeiten. Spitzenreiter Höchst kam aus dem Staunen nicht heraus und hatte Glück, dass man zur Pause nur durch Webers verwandelten Foulelfmeter (15.) mit 0:1 zurücklag. „Wenn es zu diesem Zeitpunkt 3:0 oder 4:0 für Georgenhausen steht, dürfen wir uns nicht beklagen. Das knappe Pausenergebnis schmeichelte uns“, meinte der Höchster Sprecher Jens Kretschmer. Nach der Pause drehten die Gäste dank des Doppelschlages von Geißler (50.) und Seiler (52.) aber das Spiel. Georgenhausen hatte in der Folge nicht mehr die Kraft, den Tabellenführer in Bedrängnis zu bringen. Nach dem Simoes (80.) einen Foulelfmeter für Höchst verschossen hatte, war es Daum (83.), der mit dem 3:1 den Auswärtssieg eintütete.
TV hält lange mit, geht dann aber unter
Zur Pause sah es noch nicht nach einem derart deutlichen Ergebnis für die Viktoria aus. Zwar hatte Yegin (15.) die Gastgeber in Führung gebracht, doch hielten die Odenwälder ordentlich dagegen. Kleestadt hatte mehr vom Spiel, doch hielt der TV bis zur Pause gut mit. Das änderte sich auch nach dem 2:0 von Paradiso (65.) zunächst nicht. Allerdings versuchten die Gäste in der Schlussphase der Partie, das Ergebnis noch zu drehen. Dabei lief man Kleestadt aber ins offene Messer. Innerhalb von zehn Minuten sorgte Marvin Bott mit einem Hattrick (81./88./90.+1) für das deutliche Endergebnis.
„Unser Sieg war eigentlich nie in Gefahr“, meinte Brensbachs Trainer Timo Schmid. Silhanek (12.) und Beilstein (24.) hatten die Gastgeber in Front gebracht, Raitz (39.) per Foulelfmeter verkürzt. Nach der Pause legte Brensbach noch eine Schippe drauf, während die SG deutlich nachließ. Timo Friedrich (53.) und Geiß (65.) erhöhten zum klaren 4:1 Endstand.
Das Schlusslicht stand bei der Viktoria auf verlorenem Posten, auch wenn Jakovenko (15.) zum 1:0 traf. Moser (36.), Bayraktaroglu (51.), Ankenbrand (60.) und Tristan Günther(80.) drehten das Spiel für die überlegenen Urberacher. Geist (74.) verkürzte kurzzeitig zum 2:3.