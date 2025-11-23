Lukas Köbler (links) trifft für den TSV Günterfürst zur frühen Führung, die Niklas Bahn und die KSG Georgenhausen spät egalisieren. Foto: Joaquim Ferreira

KOL DI/OD: Günterfürst lässt in Georgenhausen Punkte liegen Später Ausgleich kostet TSV zwei Zähler bei KSG +++ Nur zwei Spiele stattgefunden Verlinkte Inhalte KOL Dieburg/Odenwald Georgenhsn. FV Eppertsh. Günterfürst SV Kleestadt

Dieburg/Odenwald. In der Kreisoberliga sind fast alle Spiele den frostigen Witterungsbedingungen zum Opfer gefallen. Nur der FV Eppertshausen konnte sein Spiel gegen Viktoria Kleestadt austragen und feierte dabei einen klaren 3:0 Heimsieg. Die KSG Georgenhausen konnte mit einem Last-Minute-Tor eine drohende Heimniederlage vermeiden und trennte sich vom TSV Günterfürst mit 2:2 Remis.

Zunächst spielten beide Teams auf Augenhöhe. Kleestadt versteckte sich nicht, zumal die Gastgeber nur schwer in das Spiel hineinfanden. Der Dosenöffner für Eppertshausen war das 1:0 von Guber (22.), das einigen Rückenwind verlieh und Kleestadt aus dem Takt brachte. Das druckvolle Nachsetzen des FVE wurde mit dem 2:0 belohnt, für das Mrdja (32.) verantwortlich war. Nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst das Bild. Kleestadt wollte unbedingt den Anschluss erzwingen und übte viel Druck auf den FVE aus. Dessen Abwehr geriet in Unordnung und hatte einige turbulente Situationen zu überstehen, was jedoch ohne Folgen blieb. Als Kleestadt nachließ, witterte der FVE seine Chance, die nach einigen vergeblichen Anläufen zum 3:0 führte, das Pilo (74.) erzielte. Damit war das Spiel gelaufen. „Wir haben heute ein gutes Spiel abgeliefert, auch wenn wir in der Anfangsphase noch einige Probleme hatten“, meinte Eppertshausens Trainer Marc Braun. Heute, 15:00 Uhr KSG Georgenhausen Georgenhsn. TSV Günterfürst Günterfürst 2 2