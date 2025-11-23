KOL DI/OD: Georgenhausen mit spätem Ausgleich

Dieburg/Odenwald. In der Kreisoberliga sind fast alle Spiele den frostigen Witterungsbedingungen zum Opfer gefallen. Nur der FV Eppertshausen konnte sein Spiel gegen Viktoria Kleestadt austragen und feierte dabei einen klaren 3:0 Heimsieg. Die KSG Georgenhausen konnte mit einem Last-Minute-Tor eine drohende Heimniederlage vermeiden und trennte sich vom TSV Günterfürst 2:2.
Zunächst spielten beide Teams auf Augenhöhe. Kleestadt versteckte sich nicht, zumal die Gastgeber nur schwer in das Spiel hineinfanden. Der Dosenöffner für Eppertshausen war das 1:0 von Guber (22.), das einigen Rückenwind verlieh und Kleestadt aus dem Takt brachte. Das druckvolle Nachsetzen des FVE wurde mit dem 2:0 belohnt, für das Mrdja (32.) verantwortlich war. Nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst das Bild. Kleestadt wollte unbedingt den Anschluss erzwingen und übte viel Druck auf den FVE aus. Dessen Abwehr geriet in Unordnung und hatte einige turbulente Situationen zu überstehen, was jedoch ohne Folgen blieb. Als Kleestadt nachließ, witterte der FVE seine Chance, die nach einigen vergeblichen Anläufen zum 3:0 führte, das Pilo (74.) erzielte. Damit war das Spiel gelaufen. „Wir haben heute ein gutes Spiel abgeliefert, auch wenn wir in der Anfangsphase noch einige Probleme hatten“, meinte Eppertshausens Trainer Marc Braun.
Mit den Platzverhältnissen kamen die Odenwälder zunächst besser zurecht. Köbler (9.) markierte zu einem frühen Zeitpunkt das 1:0 für Günterfürst. Die Gäste spielten fortan zielstrebiger und waren konsequenter in ihren Aktionen, auch wenn Torchancen kaum zu verzeichnen waren. Erst im Schlussdrittel der ersten Hälfte wandelte sich das Bild, und die KSG gewann die Oberhand. Das setzte sich auch im zweiten Durchgang fort, doch erst spät konnte Gröger (80.) ausgleichen. Der Rückschlag folgte mit dem 2:1 von Gästespieler Müller (83.) auf dem Fuß. Mit einem fulminanten Sturmlauf und dem Ausgleich durch Henßel (90.+4) in der letzten Aktion des Spiels rettete die KSG verdientermaßen noch einen Punkt. „Unsere Leistung hat gestimmt, auch wenn wir nur knapp eine Niederlage vermieden haben“, sagte Georgenhausens Trainer Rouven Kornmann.