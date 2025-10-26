KOL Dieburg/Odenwald: TSV Günterfürst feiert Kantersieg

Dieburg/Odenwald. In der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald hat sich Tabellenführer TSV Höchst gegen den Aufsteiger Viktoria Urberach beim knappen 3:2-Heimerfolg nicht mit Ruhm bekleckert. Einen 8:2-Kantersieg feierte der TSV Günterfürst gegen den TV Fränkisch-Crumbach. Einen ebenso knappen wie wichtigen 1:0-Heimsieg fuhr Viktoria Kleestadt gegen die TS Ober-Roden II ein. Erneut viel Pech hatte die KSG Georgenhausen, die durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 3:4 bei der SG Rimhorn/Neustadt unterlag. Dagegen feierte der FV Eppertshausen einen 4:2-Heimerfolg gegen den SSV Brensbach und ist auf Rang vier in der Tabelle geklettert. In einem torreichen Spiel setzte sich die SG Mosbach/Radheim mit 4:3 über Hassia Dieburg durch. Die Partien zwischen TSG Steinbach und dem SV Lützel-Wiebelsbach sowie das Kellerduell Bad König/Zell gegen Lengfeld fielen aus.

TSV Höchst – Viktoria Urberach 3:2 (1:0). „Heute haben wir uns nicht mit Ruhm bekleckert. Vor allem die Laufbereitschaft ließ zu wünschen übrig“, kritisierte der Höchster Sprecher Jens Krätschmer, den Auftritt seiner Elf. Auf der anderen Seite spielte Urberach durchaus clever in der Defensive. Dennoch mussten Fornoff und Kepper im Nachschuss in der 20. Minute das 1:0 machen. Tatsächlich war es dann Daum, fast mit dem Halbzeitpfiff, der zur Führung traf. Nach der Pause markierte Julius Müller für die Gäste den Ausgleich. Als Daum (68.) und Nick Müller (76.) den TSV zum 3:1 schossen, schien die Sache gelaufen zu sein. Der Anschluss von Julius Müller (79.) per Foulelfmeter machte die Sache aber noch einmal bis zum Abpfiff spannend.

TSV Günterfürst – TV Fränkisch-Crumbach 8:2 (4:0). Bereits im ersten Durchgang dominierten die Gastgeber das Geschehen auf dem Platz. Das schnelle 1:0 von Romero (2.) sorgte für Rückenwind. Dann kam der Auftritt von Louis Timocin, der mit einem Hattrick (18./33./40.) die Grundlage für den Heimsieg legte. Nach dem Seitenwechsel blieb der TSV am Drücker. De Luca (62.) und Weicker (74.) konnten zwar verkürzen, doch sorgten Gößner (71.), Romero (76./89.) und Steinhilber (82.) dann für den Kantersieg.

SG Rimhorn/Neustadt – KSG Georgenhausen 4:3 (2:0). Obwohl die KSG im ersten Durchgang durchaus auf Augenhöhe mit Rimhorn/Neustadt spielte, sorgten Tarhan (28.) und Felix Olt (44.) für eine 2:0-Pausenführung der Gastgeber. Mit dem schnellen 3:0 nach der Pause durch Tarhan (51.) schien der Sieg der Odenwälder nur noch Formsache zu sein. Mit einer Aufholjagd und den Toren von Weber (71./88.) und Poth (90.+1) schien sich der Aufwand doch noch bezahlt gemacht zu haben. Dann aber war es abermals Tarhan (90.+3), der alle Hoffnungen der Gäste auf einen Punktgewinn zerstörte.

FV Eppertshausen – SSV Brensbach 4:2 (1:1). Die Partie stand bis zur gelb-roten Karte gegen den Brensbach Beck (81.) auf Messers Schneide. Beide Mannschaften spielten auf Augenhöhe. Das 1:0 von Winkler (16.) hatte Gästespieler Beilstein (22.) ausgeglichen. Weitere Chancen auf beiden Seiten wurdenaber vergeben. Nach dem Wiederanpfiff gelang Beilstein (50.) für die jetzt agileren Odenwälder das 2:1. Eppertshausen benötigte eine Weile, um mit dem Rückstand klar zu kommen. Dann konnte aber Zeweldi (68.) einen Foulelfmeter zum Ausgleich nutzen. Nach dem Foul von SSV-Spieler Beck im Strafraum, das mit Gelb-Rot bestraft wurde, verwandelte Holzschneider (82.) den fälligen Strafstoß zum 3:2 für den FVE. Kurz vor Ende der Partie machte Gruber (87.) mit dem 4:2 den Heimsieg für Eppertshausen endgültig perfekt.