KOL: Dieburg der große Gewinner Hassia klettert nach Patzern der Konkurrenz auf Rang zwei +++ sechs Gegentore für Altheim

Dieburg. Hassia Dieburg ist der große Gewinner des Spieltags in der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald. Während die Dieburger mit 3:1 gegen Viktoria Klein-Zimmern gewannen, patzten mit dem SV Groß-Bieberau (0:2 in Mümling-Grumbach), dem SV Hummetroth (1:5 in Lengfeld) und dem TSV Altheim (2:6 in Lützel-Wiebelsbach) die Konkurrenten an der Tabellenspitze. So kletterte die Hassia (32 Punkte) hinter Groß-Bieberau (33) auf Rang zwei.