KOL: Die Woche der Wahrheit für die Orlen, Walsdorf und Idstein Siegreicher Kreisoberliga-Tabellenführer erst am Donnerstag im Pokalendspiel-Kracher in Hahn gegen den TV Idstein, danach gegen Liga-Verfolger SV Walsdorf +++ FC Waldems sammelt Big Points für den Verbleib. von Hartmut Steindorf · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Die SG Orlen und der TV Idstein stehen sich an Vatertag im Kreispokal-Endspiel gegenüber. Drei Tage danach wartet für die SGO das ultimative Topspiel gegen Walsdorf. – Foto: Jörg Halisch (Archiv)

Rheingau-Taunus (orf). Vor dem Showdown am kommenden Sonntag gewannen die beiden Kreisoberliga-Aufstiegsaspiranten souverän, ohne großen Glanz zu verbreiten: Spitzenreiter SG Orlen siegte bei der TSG Wörsdorf mit 4:1, Verfolger SV Walsdorf ließ der SG Laufenselden beim 3:0 keine Chance. Die SGO empfängt nun den SVW (So., 15.30 Uhr). Doch davor wartet auf die Orlener noch das Pokalfinale (Do., 15 Uhr, in Hahn) gegen den KOL-Dritten TV Idstein, der seine Generalprobe gegen Beuerbach 6:2 klar gewann.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Die SG Schlangenbad hat derweil bereits etliche Weichen in Richtung 2026/27 gestellt. Neben Trainer Orkun Zer und Co-Trainer Tunay Acar sowie den Torhütern Georgios Keskinidis und Cedric Damm gehören auch Mika Hönig, Furkan Karaahmet, Moritz Freiling, Benedikt Landvogt, Maximilian Müller, Hannes Münzer, Filip Odrljin, Alessio Schick, Dennis Schneeweiß, Jonah Spreitzer, Dominik Pruha und Malik Ramadani zum festen Kern für die kommende Saison. Trotz der bereits gesicherten Zusagen ist die Kaderplanung in Verbindung mit Neuzugängen noch nicht abgeschlossen.

„Wir hatten eher Glück, dass es nicht höher wurde“, gab TSG-Trainer Schahin Samadi zu, dass die Luft raus ist. Sein gebeuteltes Team versuchte es zwar immer mal wieder, musste sich aber bei Torwart Andre Rothenbächer bedanken, dass es nicht zum Debakel kam. Nach den Treffern von Til Gänssler und Ilias Wegener traf Finn Ott doppelt, Christian Haddo setzte den Ehrentreffer. Letztlich sammelte sogar Physiotherapeut Baris Akkurt beim Verlierer Spielminuten.

Der Tabellenzweite tat sich anfangs schwer, brauchte 20 Minuten, um ins Rollen zu kommen. Luca Giordano brach nach fünfzig Minuten den Bann, Alex Mohr und Antreiber Paul Neumann legten nach. „Die Gäste begannen defensivstark mit guten Kontern, hätten aber am Ende höher verlieren können“, freut sich Walsdorfs Lukas Ernst nun auf das Duell mit Orlen.

Munteres Spielchen, in dem die Gäste die Partie mal auf 1:2 drehten. Beuerbachs Doppelschütze Nick Erwe scheiterte beim Stand von 5:2 mit einem Elfer an TV-Keeper Niklas Wölk. Der starke Luis Cortijo-Lange traf wie Manuel Maxeiner doppelt, Felix Bick und Felix Schadl machten das halbe Dutzend voll. Der TVI escheint für das Pokalfinale gewappnet.

Meilingens Max Hackl wollte ob der einstellungsarmen Partie seines Teams lieber nichts sagen: „Den Gästen reichte Durchschnitt zum Kantersieg“, musste er zugeben. Lucas Schiffer traf per Strafstoß für die Heimelf zum 1:1, Lukas Wölfel (2), Kayra Güler, Sebastian Maus, Quentin Waldhauser und Timo Franzen netzten für den Sieger.

„Beim schnellen 0:2 waren wir wohl noch in der Kabine“, freute sich Jonas Walloch aber später über eine gute Partie seiner SG mit einem starken Anführer Alessio Schick und einem guten Zweikämpfer Aaron Bolela. Für die Gäste trafen zunächst Julian Ernst und Dominik Bauer, später Alf Mintzel zum 3:5. Spielertrainer Orkun Zer traf dreifach für die Platzherren, außerdem waren Dennis Schneeweiss, Aaron Bolela und Malik Ramadani erfolgreich.

Absteiger Winkel hatte im Derby gegen Kiedrich nichts zu bestellen, wird es in dieser Verfassung auch in der A-Liga schwer haben. Den Gästen reichte eine Durchschnittsleistung, um das halbe Dutzend voll zu machen. Dennis Bonczoszek traf doppelt, Ayoub Mansouri, Christian Schwab, Sean Wilson und Paul Petzold trugen sich außerdem in die Liste ein. Matthias Rang lässt den FC Waldems jubeln