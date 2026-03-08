KOL: Die Titelanwärter stolpern in Serie Überraschende Punktverluste für Tvgg und SGU +++ Starkenburgia bezwingt Olympia Lorsch von Markus Karrasch · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Routine gegen Jugend: Sergej Pineker (SC Olympia Lorsch, links), 39 Jahre, gegen Emirhan Efe (Starkenburgia Heppenheim), etwas über zwanzig. Foto: Dagmar Jährling

Bergstraße (bore/kar/ü). Eintracht Bürstadt war am Wochenende spielfrei – und dennoch der große Gewinner des 19. Spieltags. Spitzenreiter Tvgg Lorsch und Verfolger Olympia Lorsch ließen Federn, ebenso wie Mit-Aufstiegsamdidat SG Unter-Abtsteinach.

Heute, 15:00 Uhr FC Starkenburgia Heppenheim Starkenburg. SC Olympia Lorsch Oly. Lorsch 3 1 Abpfiff Siebter gegen den aufstiegswilligen Dritten – und der Siebte hat dreifach gepunktet. „ Wir waren einfach besser, auf allen Positionen bissiger", lobte Starkenburgia-Pressesprecher Dominik Heckmann, der von der Leistung des Gastes enttäuscht war: „Ich weiß nicht, ob da einige gefehlt haben, aber spielerisch war das schwach für eine ambitionierte Mannschaft." Zwar ging der SC Olympia nach einem Standard durch Pineker in Führung, doch die Heppenheimer wendeten schnell das Blatt. Nach der Pause ließ Lorsch zwei gute Ausgleichschancen liegen. Mehr kam nicht, sodass das Kontertor von Efe nach 75 Minuten die Entscheidung zugunsten des Gastgebers bedeutete. Die Parte begann mit Verspätung, da der Schiedsrichter des Reservespieles den Mannschaften nicht erlaubte, sich parallel warm zu machen. Tore: 0:1 Pineker (6.), 1:1 Schuchmann (17.), 2:1 Walter (25.), 3:1 Efe (75.). – Schiedsrichter: Kifle (Dreieich). – Zuschauer: 70. – Beste Spieler: beide mit geschlossener Leistung.

Die Platzherren hielten gegen den Dritten gut mit und glichen gar in Unterzahl aus. Markus Gölz hatte Gelb-Rot gesehen (60.). „Aber mit einem Mann weniger hat die Mannschaft aufopferungsvoll gekämpft und sich das Unentschieden erarbeitet“, sagte FVB-Spieler Torsten Schnitzer, dessen Flanke Stürmer Andre Bandieramonte in der Nachspielzeit noch zum 1:1 verwertete. In den letzten Sekunden hatten die Platzherren sogar noch Chancen auf den Siegtreffer. Tore: 0:1 Mayer (45.+1), 1:1 Bandieramonte (90.+1). – Schiedsrichter: Voit (Griesheim). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: geschlossene Leistung auf beiden Seiten.

Beide Teams zeigten kein gutes Spiel. „Wir haben im Vergleich zur vergangenen Woche wieder einfach schlecht gespielt“, so Alemania-Vorsitzender Klaus Anthes. Die Groß-Rohrheimer legten dank Dreifach-Torschützen Nicolas Urso stets vor, bekam die Führungen aber nicht über die Zeit. Bensheim hatte sogar noch Pech mit einem Pfostenschuss. „Die haben nicht schlecht gespielt, aber wir hätten gewinnen müssen“, sagte Anthes. FSG-Trainer Paul McNally war indes zufrieden, sprach von einer „gerechten Punkteteilung“. Tore: 1:0 Urso (29.), 1:1 Demi (38.), 2:1 Urso (45.), 2:2 Quentin (53.), 3:2 Urso (80., Strafstoß), 3:3 Happ (83.). – Schiedsrichter: Salzmann (Erzhausen). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: Urso/geschlossene Leistung.

Die Partie begann für die SG mit einem Deja-vu: Nach 30 Sekunden zappelte der Ball schon im eigenen Netz. Lennart Schneider traf mit dem ersten Schuss auf das Tor. Wie im Hinspiel. Dann sah Christoph Jöst nach 20 Minuten und seinem zweiten Foul Gelb-Rot. Die SG musste umstellen, Kapitän Mats Gärtner in den Angriff. „Und er hat seine ungewohnte Rolle super ausgefüllt“, lobte SG-Coach Marcus Lauer. Turbulent war die Schlussphase; es gab eine Rudelbildung, nachdem Lindenfels-Torhüter Johannes Daum attackiert wurde. Auch die Zuschauer machten Stimmung. Tore: 1:0 Schneider (1.), 1:1 Muca (44., Foulelfmeter), 1:2 Erik Anhölcher (54.), 2:2 Schneider (66.). – Zuschauer: 200. – Beste Spieler: Schneider/Erik Anhölcher

Die Stimmung bei der KSG war nach der Partie prächtig. Beinahe hätte der Drittletzte den Spitzenreiter eine Niederlage zugefügt. Mitlechtern nutzte auch diesmal seine Chancen gut: Gianluca Müller (29.) und Jannis Hirsch (37.) schossen den Außenseiter mit 2:0 in Front. „Im zweiten Durchgang war es ein offener Schlagabtausch“, sagte Achim Tremper, der Spielleiter der KSG. Alexander Reimund gelang der Ausgleich für die Tvgg. Doch Mitlechtern hatte die letzte Chance: Max Dippel vergab völlig frei. „Mit dem Punkt können wir super leben“, sagte Tremper. Tore: 0:1 Müller (29.), 0:2 Hirsch (37.), 1:2 Melzer (45.), 2:2 Reimund (57.). – Schiedsrichter: Mucha (Sensbachtal). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Dustin Koob/Gianluca Müller.