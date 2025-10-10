KOL: Die SG Arheilgen verkürzt den Abstand auf die Spitze

Die Gastgeber zeigten trotz der erneuten Niederlage gegen den Aufstiegsfavoriten eine gute Leistung. "Der Sieg für Arheilgen ist zu hoch ausgefallen", erklärte Thomas Krausse, Pressesprecher von Bischofsheim. Nachdem die SGA die Partie zunächst bestimmte, kam Bischofsheim nach 30 Minuten besser ins Spiel. So konnte Halil Adigüzel (41.) nach der 2:0-Führung der Gäste durch Dominik Schwab (17.) und Tim Zeising (28.) verkürzen. Auch in den ersten 15 Minuten nach der Pause waren die Gastgeber gut in der Partie, verpassten aber den Ausgleich. Mit dem 3:1 der SGA durch Habtom Siyum (72.) war die Begegnung entschieden. Bischofsheim steckte zwar nicht auf, war aber gegen das Tempospiel der Arheilger chancenlos. Durch die weiteren Tore von Zeising (78.) und Schwab (82.) gelang der SGA noch der erwartet deutliche Erfolg.





