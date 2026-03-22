KOL: Die Lage wird immer aussichtsloser Schlusslicht SG Bad König/Zell steckt gegen die SG Rimhorn/Neustadt eine weitere Niederlage ein +++ Spitzenreiter TSV Höchst tut sich schwer, die Verfolger siegen sicher. von Michael Sobota · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Abgezogen: Die SG Rimhorn/Neustadt (links Joshua Schmidt) kam in der Fußball-Kreisoberliga zu einem klaren Derby-Sieg bei Schlusslicht SG Bad König/Zell (rechts Carl Emil Grewing). Foto: Herbert Krämer

Dieburg/Odenwald. In der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald hat Tabellenführer TSV Höchst einen mühsamen 1:0-Erfolg bei Viktoria Kleestadt eingefahren. Verfolger TSG Steinbach setzte sich beim FV Eppertshausen mit 3:1 durch. Im anderen Verfolgerduell kam Hassia Dieburg gegen den SV Lützel-Wiebelsbach zu einem deutlichen 3:0. Am Tabellenende wird die Situation für Schlusslicht SG Bad König/Zell immer aussichtsloser. Im Derby bei der SG Rimhorn/Neustadt gab es eine klare 2:6-Niederlage. Auch für den TSV Lengfeld schrillen nach der 1:4-Niederlage bei der SSV Brensbach die Alarmglocken immer lauter. Das gilt auch für die KSG Georgenhausen, die Viktoria Urberach mit 1:2 unterlag. Dagegen konnte sich der TV Fränkisch-Crumbach mit dem 2:0-Sieg bei der TS Ober-Roden II neue Luft im Abstiegskampf verschaffen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr SV Viktoria Kleestadt SV Kleestadt TSV Höchst TSV Höchst 0 1 Abpfiff Das Tor des Höchsters Helm (23.) brachte die Entscheidung zugunsten der Gäste. Dabei spielte Kleestadt die meiste Zeit auf Augenhöhe mit dem Spitzenreiter und war vor allem im Abwehrverhalten stets präsent. Deshalb blieben Tormöglichkeiten für Höchst eher die Ausnahme. Nach der Pause machte die Viktoria viel Druck und hatte mehr Spielanteile, doch mangelte es an der erforderlichen Durchschlagskraft.

Die Gäste zeigten sich in der Offensive konsequent und waren spielstark. Der FVE fand erst spät ins Spiel und kassierte kurz vor der Halbzeit das 0:1, für das Vlahov (42.) verantwortlich war. Aus der Kabine kamen die Gastgeber druckvoll, kassierten aber das 0:2 von Uysal (68.). Mit dem Anschluss von Guber (75.) kam neue Hoffnung auf, doch das 3:1 der Gäste durch Vlahov (86.) sorgte für die Entscheidung.

Unverständlich passiv spielten die Gäste und hatten kaum Tormöglichkeiten. Dieburg ließ dagegen gute Chancen ungenutzt und kam im ersten Durchgang erst spät durch Mayer (42.) zur Pausenführung. Danach erhöhte Cedric Fuhlbrügge (53.) auf 2:0. Gästespieler Zipp schoss wenig später einen Foulelfmeter gegen die Latte. Den Schlusspunkt in einer einseitigen Partie setzte Hilligardt (65.) mit dem 3:0.

In den ersten Minuten ging es Schlag auf Schlag. Schacht (4.) und Schmidt (7.) legten das 2:0 vor, Kunkelmann (9.) verkürzte. Der Doppelschlag von Reeg (42./44.) kurz vor der Halbzeit entschied die Partie vorzeitig. Danach schalteten die Gastgeber einen Gang zurück, ehe es in den Schlussminuten noch einmal turbulent wurde. Reeg (86.) erhöhte auf 5:1, Daum (87.) verkürzte, und Olt (90.+1) setzte gegen die anfällige Gästeabwehr zum 6:2.

Brensbach spielte überlegen, was auch durch die schnellen Tore von Büchler (6./Eigentor) und Schneider (22./Foulelfmeter) begünstigt wurde. Als gleich nach dem Wiederanpfiff Windeck (49.) auf 3:0 erhöhte, war die Sache für Lengfeld gelaufen - auch wenn Quaadt (53./Foulelfmeter) für den Abstiegskandidaten verkürzen konnte. Gleich darauf stellte Schneider (57./Foulelfmeter) den alten Abstand wieder her, bei dem es bis zum Abpfiff blieb.

Beide Mannschaften hatten kaum Torchancen. Ankenbrand (33.) markierte die Gästeführung. Danach wurden die KSG aktiver, ohne zum Erfolg zu kommen. Das 0:2 von Moser (67.) war ein weiterer Nackenschlag für Georgenhausen. Der Anschluss von Rohner (85.) kam zu spät.

Teuer erkauft mit drei verletzten Spielern war der Sieg der Odenwälder. Karakas (34.) und Brauckmann (45.+4) sorgten für die Pausenführung. Danach entwickelte sich eine Abwehrschlacht für die Gäste, aus der sie als glücklicher Sieger hervorgingen.