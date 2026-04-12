KOL: Die Gruppenliga ruft: Höchst lässt Verfolger keine Chance

Geben alles im Spitzenspiel der Kreisoberliga Odenwald/Dieburg: Fabian Lulaj (links) von der TSG Steinbach und Leo Schnellbacher vom TSV Höchst. – Foto: Herbert Krämer (Archiv)

Dieburg/Odenwald. In der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald ist Spitzenreiter TSV Höchst die Meisterschaft kaum mehr zu nehmen. Im vom Echo live übertragenen Spitzenspiel gegen den bislang ärgsten Verfolger TSG Steinbach setzte sich der TSV mit 3:1 durch und hat nun acht Punkte Vorsprung. Den Steinbacher Patzer nutzte Hassia Dieburg, um mit einem klaren 5:0-Heimsieg über Viktoria Urberach mit Steinbach gleichzuziehen. Im Abstiegskampf hat der TSV Lengfeld mit der 1:3-Niederlage bei der TS Ober-Roden II einen herben Dämpfer einstecken müssen. Dagegen verschaffte sich der TV Fränkisch-Crumbach mit einem 2:1-Erfolg beim FV Eppertshausen weitere Luft. Die fehlt derzeit der SG Mosbach/Radheim. Nach der 1:2-Heimniederlage gegen den SV Lützel-Wiebelsbach nähert man sich weiter der Abstiegszone. Alarmstimmung herrscht auch bei der KSG Georgenhausen nach der 3:4-Niederlage bei der SSV Brensbach.

Bereits im ersten Durchgang hatte Höchst mehr Spielanteile und vor allem gute Tormöglichkeiten. Die wurden gegen die überforderten Gäste aber nicht genutzt. Als nach dem Wechsel Geißler (61.) mit einem Distanzschuss den Tabellenführer in Führung brachte, schien der Bann gebrochen zu sein. Eisenhauer (70.) erhöhte nach dem Foul an Seiler per Foulelfmeter auf 2:0. Der Anschluss von Güler (72.) ließ die Gäste noch einmal hoffen, doch war man in der Offensive zu drucklos. Becker (90.+5) mit dem 3:1 beseitigte letzte Zweifel.

Die kämpferischen Odenwälder ließen die Gastgeber zunächst nicht ins Spiel kommen. Pilo hatte aber für die Gastgeber das 1:0 auf dem Fuß. Nach dem Wiederanpfiff erzielte Katzenmeier (65.) nach einem Eckball das 1:0 für den TV. In der Folge machte Eppertshausen viel Druck und verdiente sich den Ausgleich, für den Mrdja (80.) verantwortlich war. Dann fing man sich aber einen Konter, den Stieme (90.+1) zum Last-Minute-Sieg nutzte.

Die Partie war geprägt von Kampf und den schlechten Platzverhältnissen, die eher zufällig zu Chancen auf beiden Seiten führten. Brumme (19.) markierte das 1:0 für die Gäste, das Max Daniel (24.) ausgleichen konnte. Im zweiten Durchgang war es Lunetto (61.), der die Odenwälder erneut in Führung schoss. Alle Bemühungen der SG, noch den Ausgleich zu erzielen, verpufften wirkungslos.

Die erste Halbzeit gehörte den Gastgebern, die durch Beck (2.) und Windeck (4.) einen Traumstart hatten. Mit dem 3:0 von Silhanek (44.) schien das Spiel gelaufen zu sein, doch brachte Krichbaums Anschluss (45.+4) Georgenhausen wieder ins Spiel. Das Tor von Heusel (53.) brachte die nun aktivere KSG auf 3:2 heran. Beck (69.) konterte das mit dem Tor zum 4:2. Als aber Heusel (80.) erneut verkürzte, wurde es hektisch und Brensbach rettete den knappen Sieg über die Zeit.

Nach einer Serie von Niederlagen hat Kleestadt mit dem Heimsieg eine Trendwende eingeläutet und wichtige Zähler im Abstiegskampf eingefahren. Gegen das Schlusslicht war es aber ein Arbeitssieg, der mit viel Aufwand verbunden war. Yegin (42.) erzielte den entscheidenden Treffer. Die Odenwälder hatten Pech mit einem Pfostenschuss, sonst war offensiv kaum etwas von den Gästen zu sehen.

Ziemlich einseitig verlief das Odenwaldderby. Bis zur Pause hatten Schacht (9.) und Felix Olt (20.) das 2:0 erzielt. Danach verwaltete man das Ergebnis, was Günterfürst besser ins Spiel kommen ließ. Tarhan (90.) sorgte für den Endstand zum 3:0.





