KOL: Die Abstiegsfrage ist geklärt In der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald gibt es mit Viktoria Urberach den zweiten Rückzug +++ An der Spitze punkten Tabellenführer Höchst und die Verfolger Steinbach und Dieburg. von Michael Sobota · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Packende Partie: Die TSG Steinbach (rechts Cagdas Dönücü) kam in der Fußball-Kreisoberliga dank Treffer in der Nachspielzeit noch zum Sieg gegen den SV Lützel-Wiebelsbach (links Stefan Stefanovski). Foto: Herbert Krämer

Dieburg/Odenwald. In der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald hatte sich die Abstiegsfrage vor dem drittletzten Spieltag bereits geklärt, da der TSV Lengfeld und Viktoria Urberach ihren freiwilligen Rückzug aus der Klasse erklärt haben. Jetzt geht es noch darum, wer die Relegation spielen muss. Obwohl die SG Bad König/Zell beim TSV Lengfeld mit 4:1 die Oberhand behielt, spricht einiges dafür, dass die Odenwälder in die Saisonverlängerung gehen müssen, da die KSG Georgenhausen sich mit 4:1 über die SG Rimhorn/Neustadt durchsetzte und zwei Spieltage vor Saisonschluss sechs Punkte Vorsprung hat.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr TSV 1909 Lengfeld TSV Lengfeld SG Bad König/Zell SG Bad König/Zell 1 4 Abpfiff Die Partie begann für Lengfeld und dem schnellen Tor von Riess (6.) optimal. Allerdings verpassten es die Gastgeber, nachzulegen. Als die Odenwälder durch Sezek (33.) zum Ausgleich kamen, gingen beim TSV die Köpfe runter. Geist (35.) legte schnell zur Pausenführung der Gäste nach. Im zweiten Durchgang ließ Lengfeld viele Tugenden vermissen. Zwar konnte Bad König/Zell ebenfalls nur bedingt überzeugen, doch legten Jakovenko (68.) und Daniel Studniarek (90.+2) nach. Gelb-Rot: Patrick Studniarek (75./Bad König/Zell).

Georgenhausen legte los wie die Feuerwehr und kam durch Wenz (7.) und Marco Gröger (10.) zu schnellen Toren. In Unterzahl (Rote Karte: Weis/52.) gewannen die Gäste aber mehr und mehr die Oberhand. Tarhan (75.) markierte den Anschluss. Nur gut für die KSG, dass kurz darauf Weber (77.) das 3:1 markierte. Mit dem 4:1 von Weber (82.) war alles klar.

Der Tabellenführer war zwar spielerisch überlegen, doch war das Urberacher Tor in der ersten Halbzeit wie vernagelt. Obwohl die Viktoria ihren Rückzug aus der Liga erklärt hatte, kämpfte man leidenschaftlich. Das 1:0 der Gäste von Eisenhauer (52.) war dann der Dosenöffner in der Partie. Seiler (63.) legte zum 2:0 nach. Der Anschluss durch Bakan (65.) ließ noch einmal Spannung aufkommen. Becker (79.) rückte mit dem 3:1 die Verhältnisse aber wieder zurecht.

Durch Benjamin Reimer (2.) ging Steinbach schnell in Führung, doch fast im Gegenzug markierte Felde (4.) den Ausgleich. Danach spielten beide Teams auf Augenhöhe. Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste energischer. Stefanowski (63.) traf zur Führung, die Reimer (70.) ausgleichen konnte. Als Reubold (76.) Lützel-Wiebelsbach abermals in Front brachte, schien Steinbach geschlagen. Mit dem Ausgleich von Cutura (80.) wurden aber neue Kräfte freigesetzt, die zu einem fulminanten Schlussspurt führten. In der Nachspielzeit sorgten dann Cutura (90.+3) und Güler (90.+6) für den Sieg der Gastgeber.

Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung kam der TV zu einem unerwartet deutlichen Erfolg. Bis zur Halbzeit hatte da Silva (30.) für die knappe Führung der Gastgeber gesorgt. Als nach dem Wiederanpfiff Erdogan (47.) auf 2:0 erhöhte, schien der Weg zum Sieg für den TV vorgezeichnet. Der Anschluss durch Steinhilber (61.) stellte das aber infrage. Der Doppelschlag von Weicker (70.) und Erdogan (72.) sorgte dann klare Verhältnisse, Förster (88.) legte nach.