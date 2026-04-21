KOL: Der Zweikampf an der Spitze hält an

Durchgesetzt: Der SV Hahn (vorne Tobias Brink) kam in der Fußball-Kreisoberliga zu einem 2:0-Erfolg bei der SKV Büttelborn II (Mitte Thorben Deusser, hinten Christian Kissel). Foto: Uwe Krämer

Darmstadt. Durch die Siege der SG Arheilgen (5:0 in Erzhausen) und des SV Hahn (2:0 bei SKV Büttelborn II) bleibt das Aufstiegsrennen in der Fußball-Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau spannend. Bei Hahn hat Drago Brkovic den bisherigen Trainer David Kernchen abgelöst, während bei der SKG Bickenbach die Spieler Marc Hauser, Thomas Emig und Benedikt Saltzer als Trio Trainer Markus Pleuler ersetzen. Marvin Zimmer (RW Darmstadt II) und Michael Allers (SG Modau) werden auch in der neuen Saison bei ihren Vereinen im Amt sein. Im Abstiegskampf errang der VfR Groß-Gerau II (3:3 bei Germania Eberstadt) einen wichtigen Punkt, alle anderen Konkurrenten verloren.

SKV Büttelborn II – SV Hahn 0:2 (0:1). Die Hahner kamen unter dem neuen Trainer Drago Brkovic zu einem verdienten Sieg, obwohl die Mannschaft beim Vorletzten nicht überzeugte. Die Gastgeber zeigten eine engagierte Leistung, hatten aber Pech mit einem Pfostentreffer. Hahn war spielbestimmend, zeigte aber in der Offensive zu wenig Ideen. Tore: 0:1 Götz (40.), 0:2 Mihaly (75.).

RW Darmstadt II – Genclerbirligi Bischofsheim 7:0 (4:0). In der Partie der zweitbesten gegen die vierbeste Rückrundenelf konnten sich die Darmstädter unerwartet deutlich durchsetzen. Mit drei Treffern in den ersten 25 Minuten war die Begegnung früh entschieden. „Wir waren von Beginn dominant und haben ein gutes Spiel gemacht“, lobte RW-Trainer Marvin Zimmer. Tore: 1:0 Marian Auel (14.), 2:0 Rumel (20.), 3:0 Caliskanoglu (25.), 4:0 Fuchs (31./Foulelfmeter), 5:0 Rummel (59.), 6:0 Belghith (78.), 7:0 Belghith (81.).

Olympia Biebesheim – TSG 1846 Darmstadt 3:3 (2:1). In den ersten 60 Minuten war Biebesheim die aktivere Mannschaft und führte verdient. Darmstadt steckte aber nicht auf und konnte in der Endphase noch ausgleichen. „Darmstadt hat nicht aufgesteckt und sich das Unentschieden verdient“, gab Olympia-Trainer Chris Bohland zu. Tore: 1:0 Stallone (3.), 1:1 Campanelli (15./Handelfmeter), 2:1 Mouratidis (22./Foulelfmeter), 3:1 Mouratidis (55.), 3:2 Fahl (58.), 3:3 Schmidtner (85.).

TSV Goddelau – SKG Bickenbach 2:3 (1:2). Gegenüber den vergangenen Spielen konnte sich Bickenbach steigern und setzte sich verdient durch. In den ersten 45 Minuten war Goddelau gut im Spiel, konnte sich aber nicht belohnen. Nach der Pause kontrollierten die Gäste die Partie. „Der Sieg für Bickenbach ist verdient“, so TSV-Abteilungsleiter Ruben Kiroff. Tore: 0:1 Spiecker (7.), 1:1 Walter (21.), 1:2 Pleuler (41.), 1:3 Riedmaier (49.), 2:3 Pfaff (90.+2/Foulelfmeter). Rote Karte: (89./Goddelau).

Germania Eberstadt – VfR Groß-Gerau II 3:3 (3:1). In der Nachspielzeit kam Groß-Gerau noch zum schmeichelhaften Ausgleichstreffer. „Wir mussten das Spiel entscheiden“, ärgerte sich Rainer Lanzer, Sportlicher Leiter der Germania. Die Hausherren waren die bessere Mannschaft, konnten aber gute Torchancen nicht verwerten. Groß-Gerau steckte nicht auf und wurde spät noch belohnt. Tore: 0:1 Sener (15.), 1:1 Mangold (23.), 2:1 Koelhofer (34.), 3:1 Schwamberger (43.), 3:2 Fejukwu (77.), 3:3 Schwamberger (90+2/Eigentor).

SV Erzhausen – SG Arheilgen 0:5 (0:3). Spitzenreiter Arheilgen war die bessere Mannschaft und setzte sich auch in der Deutlichkeit verdient durch. „Der Sieg für Arheilgen hätte noch höher ausfallen können“, so SVE-Trainer Bünyamin Bozkir. Über die gesamte Spielzeit sorgte die SGA mit ihrem Tempospiel für viele Chancen. Tore: 0:1 Siyum (8.), 0:2 Sachs (40.), 0:3 Siyum (43.), 0:4 Siyum (56.), 0:5 Tim Zeising (60.).

Hellas Darmstadt – SG Modau 8:5 (2:4). Beide Teams setzten in erster Linie auf Offensive – so fielen insgesamt 13 Treffer. Darmstadt war zunächst besser, leistete sich aber viele Fehler. Mit sechs Toren nach der Pause konnte Hellas das Spiel noch wenden. In der 55. Minute scheiterte Tim Brinzing (Modau) mit einem Foulelfmeter an Torhüter Deniz Jörn. Tore: 1:0 Talla (13.), 2:0 Pasha (14.), 2:1 Adedokun (19.), 2:2, 2:3 Curri (31., 40.), 2:4 Özkaya (43.), 2:5 Brinzing (47.), 3:5, 4:5, 5:5 Talla (49., 51., 57.), 6:6, 7:5 Karras (74., 78.), 8:5 Talla (84.).

SV St. Stephan – Spvgg Seeheim-Jugenheim 7:0 (4:0). Die Gäste mussten auf fünf Stammspieler verzichten und waren chancenlos. Mit vier Treffern vor der Pause war die Partei früh entschieden. Im zweiten Anschnitt ließ es St. Stephan ruhiger angehen und erzielte nur noch drei Treffer. Tore: 1:0 Freyberg (6.), 2:0 Freyberg (13.), 3:0 Freyberg (32.), 4:0 Root (41.), 5:0 Braun (48.), 6:0 Freyberg (59.), 7:0 Wilfer (84.).





