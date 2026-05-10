KOL: Der SVF macht den Titelkampf spannend Nach Frauensteiner 1:1 bei Tabellenführer Freie Turnerschaft darf Verfolger SG Germania vom Titel träumen +++ Und genießt jetzt Heimrecht beim Knüller gegen die Freien +++ SV Hajduk schlägt TuS Nordenstadt von Martin Gebhard · Heute, 21:44 Uhr · 0 Leser

Der SV Frauenstein hat mit seinem Remis gegen die Freien Turner den Meisterschaftskampf richtig spannend gemacht. – Foto: EC Fotografie

WIESBADEN. In der Kreisoberliga Wiesbaden wird es auf der Zielgeraden hochspannend. Spitzenreiter Freie Turnerschaft büßte gegen SV Frauenstein zwei Zähler ein. Nutznießer war Verfolger SG Germania, der nach dem Dreier gegen Aufsteiger TuS Medenbach bis auf zwei Punkte heranrückte. Mit einem Sieg am Sonntag (15 Uhr) beim Gipfeltreffen gegen die Freien könnte die Germania die Wachablösung an der Spitze perfekt machen.

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Die Partie SC Gräselberg gegen Maroc ist ausgefallen. „Sechs Spieler des Gegners kamen erst zum Spielbeginn um 15 Uhr und haben sich entschuldigt, keine Mannschaft stellen zu können“, sagte SCG-Trainer Nima Khanbareh. Das hätte man seinem Verein auch schon am Vortag sagen können, ärgerte er sich, dessen Club nun auch auf vielen Lebensmitteln sitzen bleibe. Indes sei die Reserve der Marokkaner im Vorspiel angetreten, sagte der Coach, der selber mitgespielt hatte. Seine Mannschaft jedenfalls, hätte aus der Reserve auch einige Spieler in der „Ersten“ aufbieten müssen, so Khanbareh. Tobias Neumann hört bei Spvgg. Igstadt auf

Derweil hat bei Aufsteiger Spvgg. Igstadt Trainer Tobias Neumann zum Saisonende seinen Rücktritt erklärt. „Ich habe mit der Mannschaft den Aufstieg und den Klassenerhalt geschafft und gehe im Guten“, sagte der 36-Jährige. „Und ich bin für alles offen.“ Heute, 13:30 Uhr Freie Turnerschaft Wiesbaden FT Wiesbaden SV Frauenstein Frauenstein 1 1 Per Freistoß direkt vorm Strafraum, ausgeführt von Mittelfeldspieler David Rossel, retteten sich die Gäste in der 86. Minute noch das Remis. Der eingewechselte „Freie“, Angreifer Ijobed Ebhotemen, hatte den Spitzenreiter in Führung gebracht (70.). „Wir waren drückend überlegen, die Frauensteiner haben aber mit Mann und Maus verteidigt“, trauerte Daniel Pollner, der zusammen mit René Kleemann den Gruppenliga-Anwärter trainiert, zwei verlorenen Zählern hinterher. Die gute Nachricht: „Bei uns hat für die neue Saison der komplette Kader zugesagt“, freut sich Pollner.

„Nach 30 Minuten stand es 1:1“, zeigte sich FSV-Trainer Matthias Groß zunächst zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft gegen den Tabellensechsten. „Wir sind sogar gut reingekommen“, freute er sich auch. „Aber nachdem wir uns zwei, drei Dinger selbst reingeschossen haben, gingen die Köpfe runter“, sah er die Seinen, bei denen Abwehrspieler Dominik Auerbach aus familiären Gründen die Hafenstädter zur neuen Saison Richtung A-Ligist Hellas Schierstein verlassen wird, dann jäh einbrechen. Jordan Bera habe Schlimmeres verhindert, lobte Groß seinen Torhüter. „Wir haben uns den Frust der vergangenen Wochen von der Seele geschossen“, lautete das Statement von Delkenheims Spielertrainer Eric-Pascal Bender. Gleich fünf Mal traf sein Goalgetter Mika Leifermann. Weitere Torschützen: Abdoul-Halik Zakari (Premierentor), Riccardo Guarino (Foulelfmeter)/Akim Arndt (2), Tobias Beck, Ziyavene Malungu, Kerem Anadolu.

„Wir haben nun die Chance, an den Freien vorbeizuziehen“, sagte SG-Coach Stefan Kühne im Hinblick auf den Kracher an diesem Sonntag (15 Uhr) an der Waldstraße gegen den Spitzenreiter. „Wir haben immer an uns geglaubt“, unterstrich er. „Unser Sieg ist in der Höhe verdient“, hatte er seine Mannschaft gegen die TuS konstant überlegen gesehen. Tore: Sylvester Afriyie Bonsu (3), Samed Özbayez, Gjergj Prebreza, Ivan Rebic/Constantin Mork. Derweil rüstet sich die Germania weiter für die nächste Saison, die sie hofft in der Gruppenliga bestreiten zu können, mit Hochkarätern.

„Wir haben das Spiel kontrolliert und auch in dieser Höhe verdient gewonnen“, freute sich Zeljko Novak, Sportlicher Leiter der Gastgeber. „Es wurden aber auch drei klare Chancen durch Gojo Kolak vergeben.“ Es trafen: Ljupko Condric, Marko Puljic, Kolak.

„Meine Mannschaft hat sich in der ersten Halbzeit sehr gut präsentiert“, sagte Igstadts Coach Neumann. „Doch dann folgte ein Sommerkick.“ Das Spiel habe man auf keinen Fall mehr aus der Hand geben dürfen, zeigte er sich enttäuscht. Torschützen: Luis Miguel Gros, Patrick Angelroth/Liebson Sohou (3), Maurice Traber, Filippo Aiello.