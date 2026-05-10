KOL: Dean Hebling beendet Bürstadts Aufstiegsträume Kreisoberliga: Beim spektakulären 6:5-Sieg des SV Lörzenbach trifft der Stürmer vier Mal. Starkenburgia ist von der Rolle und seit drei Spielen ohne Tor. Lindenfels/Winterkasten klettert auf Nichtabstiegsplatz. Spitzenreiter Tvgg verliert verdient. von Philipp Weyerhäuser · Heute, 20:52 Uhr · 0 Leser

– Foto: Frank Leber

Bergstraße. Die SG Lindenfels/Winterkasten hat es in der Kreisoberliga weiterhin selbst in der Hand, den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen. Der VfL Birkenau rutschte nach der Derbyniederlage gegen den SV Unter-Flockenbach II wieder auf den vorletzten Tabellenrang. Die SG Unter-Abtsteinach mit dem Heimsieg über Spitzenreiter Tvgg Lorsch den Kampf um die Meisterschaft wieder spannend gemacht. Eintracht Bürstadt ist nach der Niederlage gegen den SV Lörzenbach wohl aus dem Aufstiegsrennen raus.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr FC Starkenburgia Heppenheim Starkenburg. SSG Einhausen Einhausen 0 3 Abpfiff Irgendwie ist der Wurm drin beim Aufsteiger, der jetzt zum dritten Mal in Serie punkt- und torlos blieb. Schwächen im Aufbau kennzeichneten auch am Sonntag das Heppenheimer Spiel. So sprang lediglich eine gute Torchance heraus, die der eingewechselte Lukas Grieser vergab. Es wäre das 1:2 gewesen, doch ein Einhäuser Abwehrbein stand im Weg. Die Gäste, die zuvor ebenfalls dreimal sieglos waren, hatten dagegen in Marvin Knaup einen Mann, der weiß, wo die Kiste steht. Er erhöhte sein Torekonto auf 16. "Wir müssen die letzten drei Spiele irgendwie noch durchbringen", sehnt Heppenheims Pressewart Dominik Heckmann das Rundenende herbei.

Mit dem Sieg über das Schlusslicht hat sich die SG auf den ersten Nichtabstiegsplatz vorgeschoben. Trainer Kevin Schröder zeigte sich zufrieden mit Ergebnis und Vorstellung seines Teams. Wichtig sei gewesen, dass die Gastgeber kurz vor der Pause die spielerische Überlegenheit durch das 1:0 von Justin Hördt (44.) auch auf das Ergebnis übertragen konnte.

Es war eine chancenarme Partie. Die Unter-Flockenbacher gingen mit der ersten guten Möglichkeit in Führung. David Knapp traf erst den Pfosten, dann das Tor. Nach einem Ballverlust von Fabio Tschunt 30 Meter vor dem eigenen Gehäuse ging es ganz schnell. Markus Moh Amar sah, dass der Keeper Nico Kahlenberg zu weit vor seinem Kasten stand und traf mit dem Heber zum 2:0 (62.). Der eingewechselte Furkan Süzer traf noch die Latte (90.). "Es wird Zeit, dass die Pause kommt", befand der Birkenauer Pressewart Thomas Schmitt.

Die SGU zeigte gegen den Spitzenreiter in der auf hohem Niveau stehenden Partie, was theoretisch in der Saison möglich gewesen wäre. "Wir waren sehr laufintensiv, haben wenig Fehler gemacht", lobte Trainer Marcus Lauer. Am Ende drückte die Tvgg auf den Ausgleich, aber in der Nachspielzeit machte Lorschs Dustin Koob alles klar: Er traf vor dem einschussbereiten Yunus Güder ins eigene Tor zum 3:1. Tvgg-Trainer Martin Weinbach sprach von einer verdienten Niederlage seiner Mannschaft, fehlte in der Offensive oft der entscheidende letzte kluge Pass.

Beim Tabellenzweiten verkaufte sich die KSG gut, verpasste aber eine Überraschung. "Die Lorscher hatten mehr Spielanteile. Aber wir hatten auch unsere Chancen", sagte KSG-Sprecher Achim Tremper.

Es war ein wildes Fußballspiel. Für die Eintracht war das Unentschieden wie eine Niederlage. Bei drei noch ausstehenden Partien haben die Bürstädter fünf Punkte Rückstand auf den Zweiten SC Olympia Lorsch. Lörzenbach hatte eine phänomenale Chancenverwertung. "Der Gegner hat fast bei jedem Schuss einen Treffer gelandet, und das lag nicht an unserem Torwart", sagte Flamur Bajrami, Sportlicher Leiter der Eintracht: "Wir haben nicht gut verteidigt. Aber ich kann den Spielern gar keinen Vorwurf machen. Wir laufen auf dem Zahnfleisch, haben viele Ausfälle. Die Jungs haben alles probiert, es hat diesmal eben nicht gereicht." Dean Hebling sorgte letztlich mit seinem vierten Tor für den Lörzenbacher Sieg.