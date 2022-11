KOL: David Jung nicht mehr Trainer bei Eltville II Coach lässt Aufgabe bei der Verbandsliga-Reserve ruhen und zieht sich auch als Torwarttrainer der Junioren und Goalgetter der Dritten zurück

Auch das Torhütertraining im Jugendbereich lässt er ruhen, ebenso seine Einsätze in der dritten Eltviller Garnitur, in der der etatmäßige Torhüter als Torjäger geglänzt hatte. Nach 26 Jahren im Verein schlage sein Herz aber weiter „Rot-Weiss“, lässt er anklingen.



„Wir werden uns in dieser Woche zusammensetzen und eine Bestandsaufnahme vornehmen, um das Ganze wieder in einen spielfähigen Modus zu bringen“, kündigt Teammanager Sven Klärner mit Blick auf das Heimspiel gegen den SV Erbach an (So., 17 Uhr). Generell verbunden mit dem Anliegen, die Kreisoberliga möglichst als Spielebene für den Unterbau der Ersten zu halten. Was das Coaching am Sonntag angeht, wäre Klärner eine Option.