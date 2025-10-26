KOL Darmstadt/Groß-Gerau: SG Arheilgen bleibt an der Spitze dran

Darmstadt. Mit einem 4:0-Erfolg über den SV Germania Eberstadt bleibt die SG Arheilgen in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau weiterhin Zweiter. Spitzenreiter ist der SV Hahn trotz eines 1:1-Unentschieden bei der Darmstädter TSG. Mit einem 6:3-Sieg bei der SKG Bickenbach bleibt auch Aufsteiger SV St. Stephan Griesheim im Aufstiegsrennen. Bei der SKV Büttelborn (1:5 bei SG Modau) hat in der vergangenen Woche Trainer Abedin Reqica seinen Rücktritt erklärt.

Im Spitzenspiel war Arheilgen über die gesamte Spielzeit die überlegene Mannschaft und errang einen verdienten Sieg, der leicht höher hätte ausfallen können. Eberstadt kam in 90 Minuten nur zu einem Torschuss. Mit zwei Treffern in der ersten Halbzeit war die Partie früh entschieden. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht und waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft“, war Pressesprecher Stefan Braun zufrieden. Eberstadt zeigte sich überraschend harmlos und konnte die gute Leistung des ersten Saisonabschnittes nicht bestätigten. Tore: 1:0 Sachs (8.), 2:0, 3:0 Tim Zeising (36., 53.), 4:0 Luis Schwab (67.).

In den ersten 45 Minuten zeigte Büttelborn keine Leistung, die für diese Liga reicht. Modau war deutlich überlegen und hätte noch mehr als fünf Treffer erzielen können. Nach dem Seitenwechsel ließ es Modau ruhiger angehen, sodass Büttelborn die Niederlage in Grenzen halten konnte. „Das war eine klare Angelegenheit“, erklärte Jan Ebeling, Sportlicher Leiter von Modau. Allerdings war Büttelborn kein Maßstab für die kommenden Aufgaben. Mit dem Erfolg bleibt Modau im vorderen Drittel dabei. Tore: 1:0, 4:0 Adedokun (15., 27.), 2:0 Ali (16.), 3:0 Oezkaya (24.), 5:0 Sözer (45.+1), 5:1 Zariouh (65.).

In der ersten halben Stunde konnte Erzhausen die Begegnung noch offen gestalten, ehe sich Darmstadt durchsetzte. In den zweiten 45 Minuten spielte der SV Hellas seine Routine und spielerische Klasse aus und errang einen deutlichen Erfolg. Die ersatzgeschwächten Hausherren steckten bis Spielende nicht auf, waren aber chancenlos. Darmstadt zeigte seit Wochen die beste Offensivleistung. Tore: 1:0 Ertl (10.), 1:1, 2:5 Benchakhchakh (16., 45.), 1:2, 2:6 Pasha (18., 71.), 2:2 Dehmer (31.), 2:3 Karipidis (36.,), 2:4 Imamovic (39.), 2:7, 2:8 Eladak (78., 85.), 2:9 Obanaamar (87.).

RW beklagt Ungerechtigkeit und Beschimpfungen

In der turbulenten Partie zeigte Traisa im ersten Abschnitt eine gute Leistung, verpasste aber die Führung. Nach dem Seitenwechsel konnte sich Darmstadt steigern und erspielte sich einige gute Einschussmöglichkeiten, die aber ungenutzt blieben. In der Endphase sahen sich die Gäste vom Unparteiischen um den Punkt gebracht. Zudem kritisierte Marvin Zimmer, dass seine Spieler beleidigt wurden. „Wir müssen 3:0 führen“, so Martin Bremer, Sprecher der Hausherren.

Tore: 1:0 Boukhou (13.), 1:1 Bernjus (13.), 2:1 Latifi (18.), 2:2 Auel (45.+2), 3:2 Friebe (90.+5). Rote Karte: Fynn Feldmann (90.+6/Darmstadt). Gelb-Rote Karte: Kai Hohmann (90.+6/Darmstadt).

Trotz der Niederlage konnte Bickenbach zumindest in der ersten Halbzeit gefallen. Im zweiten Anschnitt war die Fehlerquote im Spiel der Platzherren aber zu hoch, was die Griesheimer konsequent ausnutzten. Entscheidend war der Doppelschlag (76./77.), wodurch die Partie entschieden war. „Wir haben zu viele Fehler gemacht, St. Stephan hat verdient gewonnen“, gab SKG-Trainer Markus Pleuler zu. Die Gäste zeigten, dass mit ihnen im Aufstiegsrennen gerechnet werden muss. Tore: 1:0 Saltzer (20.), 1:1 Opper (38./Eigentor), 2:1 Anding (41.), 2:2 Dean (43.), 2:3 Root (59.), 3:3 Nia (68.), 3:4, 3:6 Peljto (76., 90.+2), 3:5 Funk (77.).

Mit einer Steigerung nach der Pause verdiente sich der Aufsteiger das Unentschieden gegen den Aufstiegskandidaten. Trainer Till Baum erinnerte daran, dass in der vergangenen Spielzeit beide Teams noch zwei Spielklassen trennte. In den ersten 45 Minuten war Hahn die bessere Mannschaft und führte verdient. Nach dem Seitenwechsel steigerte sich der Gastgeber und verdiente sich das Remis. Darmstadt hatte die besseren Torchancen und hätte sogar noch gewinnen können. Tore: 0:1 Stork (19.), 1:1 Mohr (55.).