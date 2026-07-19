KOL Darmstadt/Groß-Gerau: In Grillhütte Saison angerichtet

GRIESHEIM. Bei der Vorrundenbesprechung der Kreisoberliga in der Grillhütte des SV St. Stephan Griesheim waren bis auf den VfR Groß-Gerau sämtliche der 17 Klubs anwesend. Wie bereits in den vergangenen Jahren erhielten die Vereinsvertreter Lob für den Umgang untereinander. „Es ist eine pflegeleichte Liga“, lobte Klassenleiter Michael Sobota.
Neben den Aufsteigern FC Türk Gücü Rüsselsheim und SC Türk Gücü Darmstadt sind auch die beiden Gruppenliga-Absteiger FC Alsbach und SKV Büttelborn neu dabei. Der SC Türk Gücü Darmstadt wird erstmals in der Spielklasse dabei sein. Während SG Arheilgen und SV Hahn den Aufstieg in die Gruppenliga erreichten, mussten der SV Traisa (Rückzug in die A-Liga), SKV Büttelborn II und SKG Walldorf (Abmeldung vom Spielbetrieb) die KOL verlassen. „Die Rückzüge geben einem zu denken“, sieht Sobota schwierige Zeiten auf die Vereine in der Region zukommen. Er äußerte seinen großen Respekt für die Vereinsvertreter, die trotz der Schwierigkeiten den Spielbetrieb aufrechterhalten. Auch Kreisschiedsrichterobmann Yannic Römer-Lenssen (Seeheim-Jugenheim) lobte die Vereine für das freundschaftliche Miteinander.
Einzig die vielen Verwarnungen für Trainer und Vereinsoffizielle sind ihm ein Dorn im Auge. Auch Achim Pfeffer (TG 75 Darmstadt), Vorsitzender des Kreissportgerichts, konnte keine echten Probleme finden. Da ein Großteil der Spielverlegungen bereits im Vorfeld abgesprochen worden war, war das Spielgeschehen bis zur Weihnachtspause schnell abgesprochen. Die neue Saison wird am 2. August gestartet und am 6. Dezember abgeschlossen. Nachdem am 21. Februar die Rückrunde fortgesetzt wird, ist der letzte Spieltag für den 23. Mai angesetzt. Der Meister steigt in die Gruppenliga auf, während der Zweite die Aufstiegsrelegation bestreitet. Drei Mannschaften steigen direkt ab, während der Viertletzte über die Relegationsrunde den Klassenerhalt noch erreichen kann.
Sobota wies darauf hin, dass die Trainer auch in dieser im Besitz des Trainerpasses sein müssen. Schulungen finden im Kreis Darmstadt bei RSV Germania Pfungstadt (27. Juli/10. August) sowie im Kreis Groß-Gerau in der Gaststätte Rheintal in Leeheim (10.8./17.8) statt. Römer-Lenssen informierte zudem über die Regeländerungen. So ist beim Einwurf und Abstoß eine Fünf-Sekunden-Regel einzuhalten. Eine Auswechslung muss innerhalb von zehn Sekunden abgeschlossen sein. Die Eintrittspreise wurden auf vier Euro (Erwachsene) und 2,50 Euro (Rentner, Jugendliche ab 16 Jahren) erhöht. Frauen und Jugendliche bis 16 Jahre sind weiterhin frei.
1. Spieltag (2. August): SKV Rot-Weiß Darmstadt II. SKG Bickenbach, (13 Uhr), FC Alsbach – SV Erzhausen, Spvgg. Seeheim-Jugenheim – SV Hellas Darmstadt, Genclerbirligi Bischofsheim – TSV Goddelau, SKV Büttelborn – SV Olympia Biebesheim (alle 15 Uhr); Darmstädter TSG 1846 - VfR Groß-Gerau II, SC Türk Gücü Darmstadt – SVS Griesheim, SG Modau – FC Türk Gücü Rüsselsheim (alle 15.30 Uhr).. - 2. Spieltag (9. August): SG Modau – SKV Rot-Weiß Darmstadt II (7.8./20 Uhr), VfR Groß-Gerau II – Genclerbirligi Bischofsheim (13 Uhr), SV Erzhausen – FC Türk Gücü Rüsselsheim, SKG Bickenbach – Türk Gücü Darmstadt, SV Olympia Biebesheim – Darmstädter TSG 1846, TSV Goddelau – Spvgg. Seeheim-Jugenheim (alle 15 Uhr), SV Hellas Darmstadt – FC Alsbach (15.30 Uhr), SV Germania Eberstadt – SKV Büttelborn (27.8./20 Uhr).