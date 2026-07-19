KOL Darmstadt/Groß-Gerau: In Grillhütte Saison angerichtet

Einzig die vielen Verwarnungen für Trainer und Vereinsoffizielle sind ihm ein Dorn im Auge. Auch Achim Pfeffer (TG 75 Darmstadt), Vorsitzender des Kreissportgerichts, konnte keine echten Probleme finden. Da ein Großteil der Spielverlegungen bereits im Vorfeld abgesprochen worden war, war das Spielgeschehen bis zur Weihnachtspause schnell abgesprochen. Die neue Saison wird am 2. August gestartet und am 6. Dezember abgeschlossen. Nachdem am 21. Februar die Rückrunde fortgesetzt wird, ist der letzte Spieltag für den 23. Mai angesetzt. Der Meister steigt in die Gruppenliga auf, während der Zweite die Aufstiegsrelegation bestreitet. Drei Mannschaften steigen direkt ab, während der Viertletzte über die Relegationsrunde den Klassenerhalt noch erreichen kann.