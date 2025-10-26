KOL Da/GG: VfR Groß-Gerau II macht Boden gut

VfR Groß-Gerau II konnte gegen Aufsteiger Genclerbirligi Bischofsheim mit 1:0 gewinnen. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

GROSS-GERAU. Mit einem 1:0-Erfolg über Aufsteiger Genclerbirligi Bischofsheim hat der VfR Groß-Gerau II in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau den Abstand zu den direkten Abstiegsrängen weiter vergrößern können. Zudem konnte der Rückstand zu den Mittelfeldrängen weiter verkürzt werden. Die zweite Mannschaft der SKV Büttelborn musste dagegen bei der SG Modau eine 1:5-Niederlage hinnehmen. Außerdem hat in der vergangenen Trainingswoche Trainer Abedin Reqica das Traineramt, welches er erst im Sommer übernommen hatte, mit seinem Rücktritt wieder aufgegeben.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

VfR Groß-Gerau II – Genclerbirligi Bischofsheim 1:0 (1:0). Mit einer starken Vorstellung verdiente sich Groß-Gerau den Erfolg im Abstiegsduell. Die Gastgeber waren läuferisch und taktisch überlegen und erzielten durch Musab Sener nach 32 Minuten den Siegtreffer. „Wir haben in der Abwehr diszipliniert gespielt und keine Torchancen von Bischofsheim zugelassen“, zeigte sich Trainer Hakan Tutkun zufrieden. Einziges Manko in der intensiven Partie der beiden Kreisrivalen war die mäßige Chancenverwertung der Platzherren. Aufsteiger Bischofsheim zeigte sich in der Abwehr gut organisiert und bereitete der Offensive von Groß-Gerau einige Schwierigkeiten. Obwohl die Mannschaft nie aufsteckte, war der Neuling in der Offensive zu harmlos. „Wir waren gut auf Bischofsheim vorbereitet“, sah Hakan Tutkun den Sieg als Belohnung für die vergangene gute Trainingswoche. Tor: 1:0 Sener (32.). Heute, 15:00 Uhr SG Modau SG Modau SKV Büttelborn Büttelborn II 5 1 Abpfiff