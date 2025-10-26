KOL Da/GG: VfR Groß-Gerau II macht Boden gut

GROSS-GERAU. Mit einem 1:0-Erfolg über Aufsteiger Genclerbirligi Bischofsheim hat der VfR Groß-Gerau II in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau den Abstand zu den direkten Abstiegsrängen weiter vergrößern können. Zudem konnte der Rückstand zu den Mittelfeldrängen weiter verkürzt werden. Die zweite Mannschaft der SKV Büttelborn musste dagegen bei der SG Modau eine 1:5-Niederlage hinnehmen. Außerdem hat in der vergangenen Trainingswoche Trainer Abedin Reqica das Traineramt, welches er erst im Sommer übernommen hatte, mit seinem Rücktritt wieder aufgegeben.
VfR Groß-Gerau II – Genclerbirligi Bischofsheim 1:0 (1:0). Mit einer starken Vorstellung verdiente sich Groß-Gerau den Erfolg im Abstiegsduell. Die Gastgeber waren läuferisch und taktisch überlegen und erzielten durch Musab Sener nach 32 Minuten den Siegtreffer. „Wir haben in der Abwehr diszipliniert gespielt und keine Torchancen von Bischofsheim zugelassen“, zeigte sich Trainer Hakan Tutkun zufrieden. Einziges Manko in der intensiven Partie der beiden Kreisrivalen war die mäßige Chancenverwertung der Platzherren. Aufsteiger Bischofsheim zeigte sich in der Abwehr gut organisiert und bereitete der Offensive von Groß-Gerau einige Schwierigkeiten. Obwohl die Mannschaft nie aufsteckte, war der Neuling in der Offensive zu harmlos. „Wir waren gut auf Bischofsheim vorbereitet“, sah Hakan Tutkun den Sieg als Belohnung für die vergangene gute Trainingswoche. Tor: 1:0 Sener (32.).
SG Modau – SKV Büttelborn II 5:1 (5:0). In den ersten 45 Minuten zeigte Büttelborn keine Leistung, die für die KOL reicht. Modau war deutlich überlegen und hätte noch mehr als fünf Treffer erzielen können. Nach dem Seitenwechsel ließ es Modau ruhiger angehen, sodass Büttelborn die Niederlage zumindest in Grenzen halten konnte. „Das war eine klare Angelegenheit“, erklärte Jan Ebeling, Sportlicher Leiter von Modau. Allerdings war Büttelborn kein Maßstab für die kommenden Aufgaben. Die SKV zeigte sich auch in Modau nicht als Mannschaft und zudem chancenlos. Neben einem neuen Trainer braucht die SKV künftig auch leistungswillige Spieler, um den Klassenerhalt noch zu erreichen. Tore: 1:0, 4:0 Adedokun (15., 27.), 2:0 Ali (16.), 3:0 Oezkaya (24.), 5:0 Sözer (45.+1), 5:1 Zariouh (65.).