Die starken Regenfälle der vergangenen Tage haben zwei Spiele in der Fußball-Kreisoberliga verhindert. Foto: Annette Riedl/dpa

KOL DA/GG: Starker Regen verhindert Spiele In der Kreisoberliga ist der Rasenplatz in Seeheim-Jugenheim unbespielbar +++ aber auch auf dem Kunstrasen in Büttelborn steht zu viel Wasser. Verlinkte Inhalte KOL DA/GG FC Gencler Büttelborn II Seeheim-Jug. St. Stephan

Büttelborn (step). Am Donnerstag mussten beide angesetzten Spiele der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau ausfallen. Die Partie der Spvgg.Seeheim-Jugenheim gegen den SV St. Stephan Griesheim musste nach den Regenfällen in den vergangenen Tagen erwartungsgemäß abgesetzt werden, da der Rasenplatz in Seeheim-Jugenheim unbespielbar war. Die Partie der SKV Büttelborn II gegen Genclerbirligi Bischofsheim musste dagegen ausfallen, da Teile des Büttelborner Kunstrasenplatzes unter Wasser standen. Beide Mannschaften befanden sich am Donnerstag bereits am Spielort, ehe zusammen mit dem Unparteiischen entschieden wurde die Begegnung abzusetzen.

„Wir haben versucht den Platz vom Wasser auf der Seite der Zuschauertribüne zu befreien, was aber nicht erfolgreich war“, erklärte der Büttelborner Trainer Abedin Reqica. Da die Gesundheit der Spieler nicht gesichert war, war das Risiko zu groß. „Beide Mannschaften wollten unbedingt spielen, es war aber nicht möglich“, so Reqica. Während Aufsteiger Genclerbirligi Bischofsheim am Sonntag auf die zweite Mannschaft des Verbandsligisten SKV Rot-Weiß Darmstadt trifft, ist die SKV Büttelborn II beim SV Hahn zu Gast.