KOL Da/GG: Hahn und SGA gleichauf Der SV Hahn und die SG Arheilgen haben die Relegation sicher +++ Wer macht das Meisterrennen? von Stephan Stähler · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Habtom Siyum (hier gegen Griesheims Leon Braun) und die SG Arheilgen haben Platz zwei sicher. Foto: Peter Henrich

Darmstadt. Mit einem 4:1-Erfolg über den SV St. Stephan Griesheim hat sich die SG Arheilgen in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau hinter dem punktgleichen Spitzenreiter SV Hahn (5:0 gegen Genclerbirligi Bischofsheim) zumindest die Relegation gesichert. Im Abstiegskampf sind noch sechs Teams eingebunden. SV Traisa kam kampflos gegen SKV Büttelborn II zum Sieg, da die Gäste kein Team stellen konnten. Trotz der Niederlage (2:5 gegen SV Hellas Darmstadt) hat der TSV Goddelau den Klassenerhalt sicher. Beim SV Hellas Rüsselsheim haben Pavlos und Petros Sampsounis sowie Christian Wild als Trainertrio für eine weitere Saison zugesagt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr TSV Goddelau TSV Goddelau SV Hellas Darmstadt SV Hellas 2 5 Abpfiff Auch Goddelau konnte den siebten Sieg in Serie des SV Hellas nicht verhindern. Mit drei Treffern in der ersten Halbzeit für die Gäste war die Begegnung früh entschieden. Bei den sieben Siegen in Folge erzielte Darmstadt starke 35 Treffer. "Darmstadt hat eine starke Offensive und war der verdiente Sieger", lobte TSV-Co-Trainer Jannik Singh. A-Jugendspieler Daniel-Richard Frieser gab sein Debüt in der ersten Mannschaft des TSV Goddelau.

Heute, 15:00 Uhr SV Hahn SV Hahn Genclerbirligi Bischofsheim FC Gencler 5 0 Wesentlich einfacher als im Vorfeld erwartet kam Hahn zum erwarteten Erfolg. "Bischofsheim war ohne Torchancen, wir haben einen höheren Sieg verpasst", erkannte SV-Pressesprecher Rainer Starck. Der Tabellenführer war über 90 Minuten die überlegene Elf und zeigte attraktiven Offensivfußball. Bester Gästespieler war Torhüter Fabian Krause, der eine höhere Niederlage verhinderte.

In einer intensiven Begegnung steckten die enorm ersatzgeschwächten Gastgeber nie auf, mussten aber eine weitere Niederlage hinnehmen. Darmstadt war zunächst die bessere Mannschaft, ehe Seeheim-Jugenheim mit großem Kampf zurück in die Partie fand. Darmstadt musste bis Spielende bangen, wobei Torhüter Noah Mauren den Sieg sicherte. Seeheim-Jugenheim hatte durch Lenn Krämer (57.), Lukas Bachmann (59.) und David Costanzo (75.) Pech mit Aluminiumtreffern.

In den ersten 25 Minuten war Eberstadt die bessere Elf und führte verdient, ehe Modau besser im Spiel war. In den zweiten 45 Minuten waren die Hausherren spielbestimmend und verdienten sich den Dreier mit einer guten Vorstellung. Nach dem dritten Gegentreffer konnte Eberstadt die Partie nicht mehr drehen.

In einer ausgeglichenen Begegnung verpasste es Erzhausen, sich vorzeitig den Klassenerhalt zu sichern. Erst in der Nachspielzeit kam Darmstadt durch Spielertrainer Tobias Schmidtner zum Sieg. "Es war ein ausgeglichenes Spiel, und Unentschieden wäre das gerechte Ergebnis gewesen", so TSG-Trainer Till Baum.