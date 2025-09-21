KOL DA/GG: Groß-Gerau II kassiert ein 0:15

Kreis Groß-Gerau. Mit einer 0:15-Niederlage beim Aufsteiger SV St. Stephan Griesheim sorgte der VfR Groß-Gerau II in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau für ein Negativ-Rekordergebnis. Ebenfalls ohne Sieg blieben die SKG Walldorf (2:2 gegen Spvgg. Seeheim-Jugenheim) und Olympia Biebesheim (2:4 bei SKV Rot-Weiß Darmstadt). Das Kreisderby zwischen der SKV Büttelborn II und Genclerbirligi Bischofsheim findet erst am Donnerstag (25.) um 20 Uhr statt.

In der vierten Minute der Nachspielzeit rettete Walldorf noch einen Punkt. „Das ist ärgerlich, wir hatten den Sieg verdient gehabt“, erkannte Peter Polak, Sportlicher Leiter der Gäste. In den ersten 45 Minuten war das Team von der Bergstraße spielbestimmend, verpasste es aber, nach dem Führungstreffer den zweiten Treffer nachzulegen. Nach dem Seitenwechsel konnten sich die Walldorfer steigern und verdienten sich den Ausgleich. Nach Manuel Daums (90.+2) erneuter Führung roch es zwar nach einem Sieg der Gäste. Eine Unaufmerksamkeit in der letzten Aktion der Partie verhinderte dies aber. Gegenüber den vergangenen Spielen zeigten die Gäste eine Leistungssteigerung, konnten sich aber nicht mit dem verdienten Dreier belohnen. Bei der SKG Walldorf werden unterdessen bis zur Winterpause die Spieler Jerome Schmidt, Sascha Stahl und David Schmelz die Mannschaft trainieren. Tore: 0:1, 1:2 Daum (22.), 1:1 Wolf (64.), 2:2 Panteleev (90.+4).

Obwohl die Darmstädter eine hohe Fehlerquote im Spiel hatten, war der Erfolg ungefährdet. „Wir waren über 90 Minuten überlegen“, erkannte Trainer Marvin Zimmer. Die Gäste steckten zu keiner Phase auf und kamen durch zwei Standardtreffer von Grossmann zu ihren Toren. Der verdiente SKV-Sieg geriet aber auch nach dem zweiten Biebesheimer Treffer nicht mehr in Gefahr. Die Biebesheimer waren meist im Spiel gegen den Ball beschäftigt und konnten in der Offensive nur noch selten für Gefahr sorgen. Mit großem Kampf konnten die Gäste die Begegnung immerhin lange offen halten. Der Darmstädter Trainer Marvin Zimmer zeigte sich insgesamt mit der Leistung seiner Mannschaft einverstanden, zumal der Dreier nie wirklich gefährdet war. Tore: 1:0, 2:0, 3:1 Schirmacher (33., 34., 49.), 2:1, 3:2 Grossmann (39., 71.), 4:2 Rummel (88.).

Die Groß-Gerauer waren über die gesamte Spielzeit hoffnungslos unterlegen. Nach sieben Treffern der ersten Halbzeit waren die Gäste mit am Ende 15 Gegentreffern noch gut bedient, da Aufsteiger St. Stephan es in der zweiten Halbzeit ruhiger angehen ließ. Griesheim spielte seine spielerische Überlegenheit gut aus und war über 90 Minuten hinweg in der Groß-Gerauer Spielhälfte zu finden. Zudem konnte Torhüter Ruben Drakos noch einen Foulelfmeter von Musab Sener abwehren. Bei Groß-Gerau standen erstmals in dieser Saison keine Spieler aus dem Verbandsliga-Kader zur Verfügung. „Ich kann mich nicht an einen so hohen Sieg erinnern“, wunderte sich SVS-Sprecher Thomas Peking. Tore: 1:0, 7:0 Fleming (7., 44.), 2:0 Funk (20.), 3:0, 9:0 Root (23., 50.), 4:0, 5:0 Dean (30., 34.), 6:0, 10:0 Peljto (39., 53.), 8:0, 13:0 Braun (47., 73.), 9:0 Root (50.), 11:0, 15:0 Siegfried (57., 84.), 12:0, 14:0 Wilfer (71., 75.).





