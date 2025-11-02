KOL DA: Hellas überrennt die TSG 46

Darmstadt. Mit einem 7:0-Erfolg über den VfR Groß-Grau II übernahm der SV Hahn wieder die Tabellenführung in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau. Erster Verfolger der Aufstiegsfavoriten SV Hahn und SGA Arheilgen bleibt Aufsteiger SV St. Stephan (2:1 gegen TSV Goddelau). Im Derby bei der TSG 46 Darmstadt kam Hellas Darmstadt zu einem souveränen 6:1-Erfolg. Die Partie wurde live auf Echo-Online übertragen.

Mit drei Treffern in den ersten zwölf Minuten war die Partie früh entschieden. Die Offensive des SV Hellas war mit ihrem Tempo dem Aufsteiger deutlich überlegen. TSG-Trainer Till Baum bestätigte, dass seine Mannschaft chancenlos war. Zudem hatte die TSG Pech, dass sich vor der Partie Torhüter Christian Hüttenberger verletzte und durch Zweitmannschaft-Tormann Rafael Abele ersetzt werden musste., der zuvor bereits in der Reserve spielte. Auch im zweiten Abschnitt war Hellas besser und siegte verdient, aber zu deutlich, wie Baum erklärte: „So klar wie das Ergebnis, war der Spielverlauf nicht.“ Tore: 0:1, 0:2 Pasha (6., 8.), 0:3 Hinkel-Stallmann (12./Eigentor), 1:3 Josan (30.), 1:4 Karras (40.), 1:5 Karipidis (59,), 1:6 Hamidiar (79.).

In den ersten 60 Minuten konnte Groß-Gerau den Rückstand noch in Grenzen halten. Vor der Pause agierte der Tabellenführer zu unkonzentriert und verpasste bereits im ersten Abschnitt eine klare Führung. Nach dem Seitenwechsel brachen die Gäste ein, die nur einen Wechselspieler hatten. Bester Gästespieler war Torhüter Ayumu Sato, der eine noch höhere Niederlage verhinderte. Tore: 1:0 Krezub (12./Eigentort), 2:0 D`Addona (58.), 3:0, 4:0 Aykir (64., 76.), 5:0 Bonias (83.), 6:0, 7:0 Stork (88., 90.).

Mit einer starken ersten Halbzeit legte Biebesheim früh den Grundstein für den Sieg, der auch in der Höhe verdient ausfiel. Nur nach dem Seitenwechsel konnte Traisa gefährlich werden. Mit dem vierten Treffer war die Begegnung aber entschieden und die Platzherren kontrollierten in der Folge die Partie. Traisa konnte die letzten guten Leistungen nicht bestätigen. Tore: 1:0, 3:0 Stallone (9., 44.), 2:0 Michel (32.), 3:1 Garkin (59.), 4:1 Frisch (67/Foulelfmeter.).

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit spielten die Gastgeber gut mit. Nachdem die Hausherren, derzeit Letzter, gute Möglichkeiten nicht verwerteten, nutzte Seeheim-Jugenheim seine Chancen konsequent zum verdienten Erfolg aus. „Bischofsheim ist besser, als es der Tabellenplatz aussagt“, erkannte Peter Polak, Sportlicher Leiter der Gäste. Tore: 1:0 Adigüzel (28.), 1:1 Molitor (36.), 1:2 Mohr (70.), 1:3 Lust (80.), 1:4 Daum (90.).

In einer spannenden Partie setzten sich die Gastgeber verdient durch. Entscheidend für den Dreier war der Siegeswille des Aufsteigers in Unterzahl, nachdem Leon Braun (58.) die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. „Goddelau hat uns alles abverlangt“, sagte SVS-Pressesprecher Thomas Peking. Die abwehrstarken Riedstädter waren bis Spielende auf Augenhöhe. Tore: 1:0 Root (22.), 1:1 Hammann (24.), 2:1 Peljto (85.).

Mit zwei Treffern nach zehn Minuten schienen die Darmstädter einen sicheren Erfolg erringen zu können. Im weiteren Spielverlauf brachte sich das Team aber durch Unzulänglichkeiten um den Sieg. Trotz Unterzahl kam Modau in der Nachspielzeit noch zum Siegtreffer. Tore: 1:0, 3:3 Fuchs (9., 74./Foulelfmeter), 2:0 Bücker (10.), 2:1 Adedokun (29.), 2:2 Aslan (36..), 2:3, 3:4 Sözer (55., 90.+5). Gelb/rote Karte: Tuna Sofu (73./Modau),

Nach zuletzt vier Spielen ohne Dreier verdiente sich Eberstadt den Erfolg mit einer starken Vorstellung. Besonders im zweiten Abschnitt waren die Gastgeber die spielbestimmende Mannschaft. Bickenach hatte eine zu hohe Fehlerquote und musste eine verdiente Niederlage hinnehmen. Tore: 1:0 Opper (45.+1/Eigentor), 2:0 Mangold (58.), 2:1 Saltzer (60.), 3:1 Köllhofer (78.), 4:1 Schwamberger (86.).





